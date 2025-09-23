В Самарской области женщина без водительских прав не смогла совладать с "копейкой" на сельской дороге

В понедельник, 22 сентября, в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП с раритетным ВАЗ-2101. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:50 48-летняя женщина, не обучавшаяся в автошколе и не имеющая водительского удостоверения, за рулет "копейки" ехала по ул. Рабочей с. Гавриловка. Она не учла особенности и состояние автомобиля, не справилась с рулевым и врезалась в дом.

В результате женщину госпитализировали с травмами.