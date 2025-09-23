В Самаре подросток катался по улицам на BMW отца

В Самаре полицейские остановили несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Начальник Госавтоинспекции УМВД России по Самаре на ул. Демократической заметил чрезмерно тонированную BMW без госномеров. Автомобиль остановили. Сидевший за рулем парень сказал, что ему 22 года, но с собой нет никаких документов на автомобиль.

Однако полицейские выяснили, кто является собственником машины, и связались с ним. Оказалось, что иномарка принадлежит отцу парня, которому на самом деле 17 лет, и, но взял ключи от машины без спроса. Владелец BMW отметил, что не имеет претензий к сыну и согласен с вынесенными постановлениями и отправкой автомобиля на спецстоянку.