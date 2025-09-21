В Красноярском районе столкнулись две Lada Granta, оба водителя погибли

В воскресенье, 21 сентября, в Красноярском районе столкнулись два автомобиля Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудником ГАИ, ДТП произошло примерно в 05:50 на 3,2 км а/д "Обход с. Красный Яр". Оба водителя — мужчина 1994 года рождения и женщина 1989 года рождения погибли. Пассажиров в транспортных средствах не было.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.