В Самаре за сутки под колесами авто пострадали двое несовершеннолетних

В пятницу, 19 сентября, в Самаре сутки под колесами автомобилей пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 15:42 в Кировском районе напротив дома №410 "Б" по пр. Карла Маркса автомобиль Lada Granta совершил наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте без сопровождения взрослых. Мальчик доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано стационарное лечение.
Еще одно ДТП произошло на территории Красноглинского района в 17:00. 77-летняя водитель Ford Fusion сбила 14-летнего пешехода напротив дома №46 квартала № 3 п. Мехзавод. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!