В Самаре за сутки под колесами авто пострадали двое несовершеннолетних

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 19 сентября, в Самаре сутки под колесами автомобилей пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 15:42 в Кировском районе напротив дома №410 "Б" по пр. Карла Маркса автомобиль Lada Granta совершил наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте без сопровождения взрослых. Мальчик доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано стационарное лечение.

Еще одно ДТП произошло на территории Красноглинского района в 17:00. 77-летняя водитель Ford Fusion сбила 14-летнего пешехода напротив дома №46 квартала № 3 п. Мехзавод. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.

