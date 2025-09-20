Недалеко от Хворостянки погиб водитель Lada-2112, съехавший в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 сентября, в Хворостянском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области