В Сергиевском районе в ДТП погибли три человека

В субботу, 20 сентября, в Сергиевском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария случилась в 13:55 на 81,4 км автодороги М-5 "Урал". В настоящее время известно, что трое человек погибли, двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте, еще один человек госпитализирован.

"На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, обеспечивается проезд транспортных средств. Силами ПСО 40 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия", — уточняют правоохранители.