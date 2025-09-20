В Сергиевском районе в ДТП погибли три человека

В субботу, 20 сентября, в Сергиевском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария случилась в 13:55 на 81,4 км автодороги М-5 "Урал". В настоящее время известно, что трое человек погибли, двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте, еще один человек госпитализирован.
"На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, обеспечивается проезд транспортных средств. Силами ПСО 40 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия", — уточняют правоохранители.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!