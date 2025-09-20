Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте" поступило обращение жительницы Самары по вопросу нарушения прав ее семьи при переселении из многоквартирного дома на ул. Санфировой, сообщает Информцентр СК России.

Двухэтажное здание барачного типа 1948 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля повреждена и протекает, помещения затапливаются, штукатурное покрытие осыпается, система водоотведения не функционирует, из-за чего конструкции систематически подвергаются подтоплению. В связи со значительным физическим износом в 2015 г. строение признано аварийным и впоследствии частично расселено. Однако до настоящего времени семье заявительницы и их соседям благоустроенное жилье не предоставлено. При этом гражданам сообщили о предстоящем принудительном выселении, с чем они не согласны.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального управления Павла Олейника доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате федерального ведомства.