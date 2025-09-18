В Сызранском районе мотоциклиста госпитализировали после столкновения с "десяткой"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 сентября, в 20:17 на ул. Пушкина в пос. Варламово Сызранского района столкнулись "десятка" и мотоцикл Victory, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС