Главе СК РФ доложат о расследовании обстоятельств избиения девятилетнего мальчика в Кинель-Черкассах

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах избиения девятилетнего мальчика на детской площадке в Кинель-Черкассах, сообщает пресс-служба федерального ведомства.