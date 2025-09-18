На трассе М-5 "паровозиком" столкнулись несколько большегрузов

В среду,17 сентября, в 17:45 в Сызранском районе на 884 км трассы М-5 "паровозиком" столкнулись несколько грузовиков, передает пресс-служа ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 51-летний водитель фуры DAF в составе с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до движущейся попутно грузовой "Газели" (ГАЗ-330232) под управлением 48-летнего водителя и столкнулся с ней.
От удара "Газель" врезалась в попутно движущийся впереди большегруз Scania в составе с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя.
С места ДТП был госпитализирован водитель ГАЗ, "зажатый" между двух большегрузов. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!