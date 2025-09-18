На трассе М-5 "паровозиком" столкнулись несколько большегрузов

В среду,17 сентября, в 17:45 в Сызранском районе на 884 км трассы М-5 "паровозиком" столкнулись несколько грузовиков, передает пресс-служа ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 51-летний водитель фуры DAF в составе с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до движущейся попутно грузовой "Газели" (ГАЗ-330232) под управлением 48-летнего водителя и столкнулся с ней.

От удара "Газель" врезалась в попутно движущийся впереди большегруз Scania в составе с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя.

С места ДТП был госпитализирован водитель ГАЗ, "зажатый" между двух большегрузов. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.