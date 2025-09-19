СКС выплатит компенсацию ребенку, упавшему в открытый колодец

Куйбышевский районный суд Самары взыскал с ООО "СКС" компенсацию морального вреда за падение в колодец. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2025 г. возле нежилого здания на ул. Фасадной несовершеннолетний упал в открытый канализационный колодец.

По мнению прокуратуры, организация, обслуживающая сети водоотведения, не приняла своевременных мер для устранения нарушения и ограждения колодца.

Из-за этого надзорное ведомство обратилось в суд. В результате ООО "СКС" обязали выплатить 15 тыс. рублей.