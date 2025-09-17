В Пестравском районе мотоциклист погиб, столкнувшись с трактором

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 сентября, в 20:13 на 3,39 км а/д "Майское- Лозовое -Михеевка" 22-летний парень за рулем мотоцикла Irbis TTR 250 наехал на стоящий трактор МТЗ 82 в составе прицепа. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области