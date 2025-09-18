Три человека пострадали при столкновении Land Rover и Lada Vesta в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 сентября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП на трассе М-5. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"