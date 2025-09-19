В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов

В пятницу, 19 сентября, в Тольятти произошел крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 13:21 загорелся склад лакокрасочных материалов на Обводном шоссе, 32. Площадь пожара составила 300 кв. м, есть угроза распространения огня на соседнее здание.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !