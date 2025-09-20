В Безенчукском районе Lada Vesta насмерть сбила пешехода на обочине

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области