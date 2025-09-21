В Хворостянке ВАЗ сбил пенсионера на велосипеде

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 сентября,в с. Хворостянка водитель автомобиля ВАЗ 21150 сбил 84-летнего мужчину, который управлял велосипедом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области