Иностранца, выбежавшего на поле во время футбольного матча в Самаре, выдворят из России

В Самаре оштрафовали иностранца, выбежавшего на поле во время футбольного матча. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 17 сентября во время игры "Крыльев Советов" и "Краснодара". Мигрант, в это день отметивший 18-летие, перепрыгнул ограждение и выбежал на поле.

Когда полицейские задержали юношу, выяснилось, что он нарушил режима пребывания в РФ.

В итоге ему назначили штрафы и выдворение из России. Сейчас парня поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.