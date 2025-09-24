Несовершеннолетний водитель мопеда не смог проехать мимо бордюра в Самаре

Во вторник, 23 сентября, в Самаре подросток попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:44 15-летний парень ехал на мопеде Alpha без госномеров по ул. Грозненской. В районе дома № 8 он не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого мопед опрокинулся.

Подростка госпитализировали с травмами.