Экономика и бизнес

Владимир Аветисян вернул доли в трех самарских компаниях

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян вновь вошел в число учредителей самарских ООО "М-ГРУПП", ООО "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС" и ООО "ВАРИАНТ". Информация об этом содержится в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Напомним, в апреле бизнесмен продал доли в этих фирмах ООО "МСК Логистика", а также вышел из состава учредителей трех московских компаний: ООО "ЛИНИЯ-Э", "ЭЛЕКТЕХ" и "ПРОЭНЕРДЖИ". В июне госкорпорация "Роснано" оспорила данные сделки через суды, потребовав признать их недействительными.

По данным Rusprofile, ООО "МСК Логистика" - московская компания. Основной вид деятельности - оптовая торговля машинами и оборудованием. Учредителем является ООО "МСК", занимающееся производством электроэнергии. Этой компанией владеют Дмитрий Мартынов и АО "ОРСК".

Уже в июле Владимир Аветисян вернулся в состав учредителей "ЛИНИИ-Э", "ЭЛЕКТЕХа" и "ПРОЭНЕРДЖИ", занимающихся деятельностью холдинговых компаний. Теперь же стало известно о его возвращении в самарские "М-ГРУПП" (25%), "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС" (25%) и "ВАРИАНТ" (33%) Запись об этом появилась 23 сентября в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

"М-ГРУПП" и "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС" занимаются передачей электроэнергии, "ВАРИАНТ" — покупкой и продажей недвижимости.

Судя по всему, после таких мер дело по оспариванию сделок будет закрыто. Ближайшее заседание намечено на конец октября.

Владимир Автисян был зампредом правления "Роснано", когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. Теперь оба, а также Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, и Николай Тычинин являются соответчиками по иску о взыскании убытков, причиненных госкорпорации, на сумму более 3,8 млрд руб. и $20,4 млн. Деньги и имущество мужчин были арестованы.

СМИ сообщали, что дело может быть связано с нереализованным проектом по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые анонсировались к внедрению в школах. Но в итоге Роснано отказалось от запуска завода в России. Предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании.

Однако источник, близкий к окружению Владимира Аветисяна, заявил, что бизнесмен к данному проекту отношения не имел.

