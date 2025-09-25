16+
Экономика и бизнес

Производитель протеиновых десертов из Самарской области развивается с господдержкой

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область продолжает укреплять репутацию региона с динамично развивающимися высокотехнологичными производствами. Одним из них является компания "Фитнес десерты" из Тольятти. Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Ежегодно завод производит более 100 миллионов единиц продукции: батончики, брауни, пончики, бисквиты и многое другое. Предприятие активно расширяется: сегодня здесь функционируют две производственные площадки, на которых трудятся свыше 500 сотрудников.

"Мы очень активно развиваемся в последние 5 лет. Это стало возможным благодаря получению в 2021 году статуса резидента ТОР "Тольятти". Господдержка — важная часть нашего развития, в региональных институтах развития бизнеса мы получаем консультации, пользуемся услугами, которые помогают нашему предприятию расти и развиваться", — отмечает Антон Заикин, директор ООО "Фитнес десерты".
В 2025 году запуститься новая автоматическая линия, где будут выпускаться новые разновидности батончиков. С закупкой оборудования помог заем регионального Фонда развития промышленности в размере 40 млн рублей.

"Предприятие показывает успехи в развитии, в качестве продукции, в расширении ассортимента. При поддержке АПИ компания планирует модернизировать производственные мощности, приобрести и ввести в эксплуатацию современную автоматическую линию по производству специализированных пищевых продуктов", — рассказал Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Внешнеэкономическая деятельность компании "Фитнес десерты" была отмечена на федеральном уровне. Бренд "Fitness SHOCK" недавно одержал победу в престижном конкурсе "Знай наших" в номинации "Здоровая еда", а также в партнерской номинации от Российского экспортного центра.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в  свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (846) 375-03-05. 

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Они работают по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

