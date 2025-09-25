Вячеслав Романов рассказал о строительстве завода по переработке алюминия

В последние месяцы одной из обсуждаемых в СМИ и блогосфере тем стало строительство завода по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов в пос. Алексеевка Кинельского района.

Участники дискуссии разделились на два лагеря: на тех, кто против завода, и на тех, кто выступает за его строительство. При этом вокруг инвестиционного проекта много слухов. Чтобы превратить домыслы в факты, вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов, курирующий сферу промышленности, дал исчерпывающие ответы на вопросы о предприятии.

Экологическая безопасность

- Вячеслав Михайлович, один из главных аргументов противников строительства завода - потенциальное ухудшение экологической ситуации в поселке. Насколько это обоснованное заявление?

- Опасения жителей на этом этапе, безусловно, понять можно. Именно поэтому мы чуть ранее встречались с инициативной группой, обсуждали детали инвестиционного проекта. Мы слышим людей и понимаем их обеспокоенность. Каждые две недели мы представляем губернатору Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву доклад о статусе реализации проекта, он знает обо всем, что происходит, вопрос на его личном контроле.

Важно понимать - вся проектная документация подлежит проверке в государственных органах федерального уровня: Росприроднадзоре - в части экологической экспертизы, Роспотребнадзоре - в части санитарно-защитной зоны, в Главной государственной экспертизе - в части анализа проектной документации. Без соответствующих документов этот инвестиционный проект и никакой другой не может быть реализован.

Говоря о предприятии в Алексеевке, отмечу, что это современное производство соответствует всем экологическим нормам и предусматривает вторичный рециклинг без электролиза глинозема.

- Почему экологическую экспертизу проводит федеральная структура, а не областная? Как гарантировать объективность этой экспертизы?

- Потому что это требование федерального закона. Государственная экологическая экспертиза проводится на федеральном уровне, так как проектная документация объекта капитального строительства завода ООО "РеИнТех" относится в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории.

Для подобных объектов федеральная экспертиза позволяет обеспечивать единый стандарт экологической безопасности на всей территории России, гарантирует объективность и законность, так как эксперты абсолютно независимы.

- Сообщается, что во время работы старого завода не отмечалось всплесков онкологических заболеваний. Есть ли данные для подтверждения этого утверждения?

- Готовясь к этому интервью, я специально запросил данные в министерстве здравоохранения. Их анализ не выявил никакого увеличения количества случаев болезней на этой территории. Уровень заболеваемости не отличается от показателей по региону.

- В 2024 г. вид разрешенного использования участка был изменен на "первый класс опасности" без участия жителей. Почему это было сделано? Планируются ли повторные общественные слушания?

- В 2024 г. была проведена процедура утверждения правил землепользования и застройки, в рамках которой были скорректированы виды разрешенного использования земельных участков. В случае с заводом, производственная зона П1-1 была изменена на П1-5. Процедура была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ.

Диалог с жителями

- Какие предложения жителей после встречи с ними будут учтены на практике?

- В рамках реализации проекта проведены общественные обсуждения, где внесены как замечания, так и предложения заинтересованных граждан. Кроме того, в целях учета мнения всех заинтересованных лиц с 19 сентября проходят общественные слушания. Результаты будут учитываться инвестором при реализации проекта.

- Жители жалуются на заказные статьи и травлю в СМИ. Кто, по вашему мнению, стоит за этим? Как власти планируют защитить право граждан на выражение мнения?

- Мне это кажется надуманным. Но при этом тема действительно привлекает много внимания, и многие охотно используют ее для популярности, маскируя это правом граждан на собственное видение ситуации и свободное выражение своего мнения. Мы против любых манипуляций и выступаем за объективность в отношении любого общественно значимого проекта.

Экономические аспекты

- Завод анонсирует 250 рабочих мест. Сколько из них достанется местным жителям? Каковы требования к квалификации?

- Завод неоднократно анонсировал, что акцент делается на наборе персонала именно из жителей Алексеевки. Что касается квалификации - это плавильщики и литейщики, водители погрузчиков, ремонтный персонал. Безусловно, это рабочие места именно для местного населения, причем, это высокооплачиваемые рабочие места. Наша главная задача - учитывать и экономическое развитие территории, и экологическую безопасность, что и делается сейчас.

- Рассматривался ли вариант переноса завода в менее населенную зону? Почему был выбран именно этот участок?

- Здесь с 1986 года работало предприятие с аналогичным видом деятельности. Выпускались литейные сплавы в мелкой чушке и переплавы в крупногабаритной чушке. И сейчас инвестор по факту не новый завод строит, а планирует именно реконструкцию. Но это будет современное, высокотехнологичное производство совершенно иного уровня, с учетом всех современных экологических требований.

- Упоминалось, что рядом планируется расширение кирпичного завода. Как это повлияет на общую экологическую обстановку?

- На территории по ул. Силикатной расположено значительное количество промышленных предприятий, каждое из которых возводится и функционирует исключительно в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией. Этот документ разрабатывается компетентными специалистами и проходит обязательную государственную экспертизу, как я уже говорил, что гарантирует соблюдение всех необходимых норм и стандартов в области экологии, промышленной безопасности и охраны здоровья работников и местного населения.

Строительство и эксплуатация каждого объекта осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства, обеспечивая минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и безопасность жителей прилегающих территорий. За исполнением требований следят контролирующие органы, и ни одно промышленное предприятие, конечно, не захочет работать под угрозой больших штрафов или закрытия производства. Современный бизнес настроен на стабильную деятельность и готов к сотрудничеству, в том числе в социальной сфере. Например, мы видим, что инвестор уже активно участвует в жизни территории. Начали благоустройство аллеи Памяти героев ко Дню Победы 9 Мая, в планах - реализация новых проектов по озеленению и благоустройству.

- Каковы ожидаемые сроки принятия окончательного решения?

- Все напрямую зависит от результата главной государственной экспертизы, вернее, ее заключения.

Строительство нового завода или реконструкция существующего осуществляются далеко не спонтанно. Каждый проект проходит целый ряд обязательных процедур, от разработки детальной проектной документации и до прохождения комплексной экспертизы. Все этапы строительства контролируются соответствующими государственными органами, гарантирующими соблюдение строительных норм и правил, санитарных и экологических требований.

Объем инвестиций в подобные проекты достаточно велик, поэтому инвесторы заинтересованы в соблюдении всех правовых и технических аспектов, ведь риски финансовых потерь из-за нарушений крайне высоки. В условиях современной экономики, где каждая ошибка влечет серьезные последствия, участники рынка предпочитают действовать ответственно, соблюдая требования законодательства.

- Есть ли понимание, о какой "коммерческой тайне", на которую ссылается "РеИнТех" при отказе раскрыть данные, идет речь?

- Коммерческая тайна - это прерогатива каждой компании. Согласно закону, любая коммерческая структура вправе не раскрывать публично информацию, касающуюся деятельности.

- Какая информация есть сегодня об отстойнике для фур рядом с участком? Кто ответствен за его регулирование?

- Это не отстойник. К территории будущего завода прилегают другие промышленные предприятия, в том числе предприятие по производству сухих строительных смесей, производственный цикл которого предполагает заезд большегрузного транспорта, поставляющего сырье, а также вывозящего готовую продукцию.

Повторюсь, вокруг инвестиционного проекта много слухов, но мы не допустим запуска производства без полного соответствия законодательным нормам. И будем работать в диалоге с жителями.