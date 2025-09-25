Участницы проекта "Мама-предприниматель" познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди

Жительницы Самарской области, постигающие азы бизнеса в федеральной программе "Мама-предприниматель", познакомились с опытом известных бизнес-леди Самары.

Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.

Самарские участницы побывали на одной из точек сети кондитерских "Слойка". Основательница компании Наталья Никонова рассказала о том, с чего начиналось её дело, с какими трудностями приходится бороться, и как важно постоянно учиться и совершенствоваться. Участницам провели экскурсию по производству.

"Была поражена масштабами, я тоже работаю в пищевой отрасли, но у меня маленькое производство, а здесь видно, сколько труда и ресурсов вложено в бизнес. Понравилось открытое общение, руководитель честно отвечал на наши вопросы, подпитываешься энергией, получаешь вдохновения от таких мероприятий", — рассказала Екатерина Коршикова, руководитель семейной сыроварни "СырКо" из Кинель-Черкасского района.

"Когда узнала, какие предприятия нас приглашают посетить — тут же выбрала "Слойку". Хотелось посмотреть, как выстроено производство изнутри. После экскурсии много беседовали, обсуждали кейсы, спрашивали бизнес-советы", — дополняет основатель самарской компании "Здоровый вкус" Вера Гавриленкова.

Вторая группа участниц проекта пообщалась с Анаит Бадалян. Владелица салона красоты "Babor" вдохновила девушек и рассказала об особенностях ведения бизнеса в бьюти-сфере.

Еще один бизнес-визит прошел на площадке детского центра "Лëвушка". Руководитель Екатерина Добрецова поделилась с участницами своей историей успеха, рассказала, почему решила работать с "особенными" детьми и какие трудности могут ждать начинающих бизнес-леди на старте.

"Я пришла на проект с идей создания пространства для детей и родителей, где они могли бы погрузиться в естественную, природную среду, — делится Юлия Келейникова. — С экскурсией посетили детский центр, было очень полезно, так как это социальное предприятие, моя направленность будет похожа. Интересно, как выстроена работа с особенными детьми, я дополнительно увлекаюсь нейропсихологией. И самое главное, полезно узнать, как удалось создать такое комфортное пространство, так как есть определенные сложности в продвижении, подборе персонала. Очень полезный опыт".

Бизнес-визиты являются частью обучения. В течение нескольких дней эксперты в формате тренинга-интенсива учат участниц позиционированию и созданию личного бренда, эффективным продажам, юридическим аспектам ведения своего дела, тайм-менеджменту и многому другому.

В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительницы городских этапов в Самаре и Тольятти представят экспертной комиссии свои проекты в региональном финале. Он пройдет 30 сентября в региональном центре "Мой бизнес". На реализацию лучшей идеи победительнице выделят грант в размере 150 000 рублей.

Проект "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

