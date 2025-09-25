Воронежское отделение СоюзМаш России формирует кадровый резерв для промышленности

Подготовка будущих кадров остается одним из ключевых направлений работы Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш). На заседании, прошедшем в рамках XV Воронежского промышленного форума, отделение подвело промежуточные итоги деятельности за текущий год. Большое внимание было уделено работе с молодежью.

Воронежское отделение активно участвует в проектах федерального масштаба. В частности, в регионе при поддержке ВРО проходят акции Союза машиностроителей России "Неделя без турникетов" и многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", которые помогают школьникам и студентам ближе познакомиться с промышленностью.

В 2025 году ВРО СоюзМаш организовало участие в детской смене Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего" победителей профильной олимпиады "Звезда" и детей сотрудников предприятий машиностроительной отрасли из Воронежа. Это позволило ребятам увидеть реальные перспективы в инженерных профессиях и замотивировало их на дальнейшее обучение.

Воронежская область оказывает помощь подшефным районам Луганской народной республики. В рамках этой миссии ВРО СоюзМаш совместно с банком "НОВИКОМ" и благотворительным фондом "Отечество" реализует проект "Индустриальный класс", предполагающий оборудование в школах ЛНР мастерских. Здесь школьники получат первые инженерно-технические навыки на современном оборудовании. Также на новых территориях осуществляется программа "Наследие великих", направленная на восстановление памятников и объектов культурного наследия.

Значимым направлением работы ВРО остается проведение донорских акций и привлечение к участию в них сотрудников промышленных предприятий региона. Наиболее активные доноры из числа работников промышленности были награждены в рамках заседания.

"Сегодня СоюзМаш - это не только сообщество профессионалов машиностроительной отрасли, но и организация, которая формирует кадровый резерв для промышленности. Мы создаем условия для того, чтобы школьники, студенты и молодые специалисты сознавали важность инженерных профессий, видели свою перспективу на предприятиях и получали первый практический опыт. Это неразрывно связано с социальной сплоченностью и устойчивым развитием промышленности", - отметил председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.