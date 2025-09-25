16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Финансовая грамотность без отрыва от производства: специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ "Прогресс" "Менеджер по заботе" поддержит инициативы граждан по всей России Аналитический дайджест: ключевые инсайты с акселератора Сбера GigaChat научился создавать презентации НОВИКОМ обсудил меры государственной поддержки на форуме в Воронеже

Экономика и бизнес

Воронежское отделение СоюзМаш России формирует кадровый резерв для промышленности

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подготовка будущих кадров остается одним из ключевых направлений работы Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш). На заседании, прошедшем в рамках XV Воронежского промышленного форума, отделение подвело промежуточные итоги деятельности за текущий год. Большое внимание было уделено работе с молодежью.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Воронежское отделение активно участвует в проектах федерального масштаба. В частности, в регионе при поддержке ВРО проходят акции Союза машиностроителей России "Неделя без турникетов" и многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", которые помогают школьникам и студентам ближе познакомиться с промышленностью.

В 2025 году ВРО СоюзМаш организовало участие в детской смене Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего" победителей профильной олимпиады "Звезда" и детей сотрудников предприятий машиностроительной отрасли из Воронежа. Это позволило ребятам увидеть реальные перспективы в инженерных профессиях и замотивировало их на дальнейшее обучение.

Воронежская область оказывает помощь подшефным районам Луганской народной республики. В рамках этой миссии ВРО СоюзМаш совместно с банком "НОВИКОМ" и благотворительным фондом "Отечество" реализует проект "Индустриальный класс", предполагающий оборудование в школах ЛНР мастерских. Здесь школьники получат первые инженерно-технические навыки на современном оборудовании. Также на новых территориях осуществляется программа "Наследие великих", направленная на восстановление памятников и объектов культурного наследия.

Значимым направлением работы ВРО остается проведение донорских акций и привлечение к участию в них сотрудников промышленных предприятий региона. Наиболее активные доноры из числа работников промышленности были награждены в рамках заседания. 

"Сегодня СоюзМаш - это не только сообщество профессионалов машиностроительной отрасли, но и организация, которая формирует кадровый резерв для промышленности. Мы создаем условия для того, чтобы школьники, студенты и молодые специалисты сознавали важность инженерных профессий, видели свою перспективу на предприятиях и получали первый практический опыт. Это неразрывно связано с социальной сплоченностью и устойчивым развитием промышленности", - отметил председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5