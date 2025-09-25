16+
Экономика и бизнес

В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ТОАЗ впервые провел конкурс профессионального мастерства среди линейных руководителей на производстве. В нем участвовали 26 мастеров и старших мастеров смены агрегатов аммиака, карбамида и ремонтных служб.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Конкурсная программа проходила в течение двух дней на базе учебного центра компании. Состоявшая из нескольких этапов, она включала в себя проверку теоретических знаний и практику. В ходе тестирования участникам необходимо было ответить на вопросы в сфере охраны труда и промышленной безопасности, культуры производства, основ управления персоналом, интегрированной системы менеджмента, а также бережливого производства.

После определения конкурсантов, прошедших в следующий тур, стартовали презентации. Линейные руководители демонстрировали заранее подготовленные решения практических задач, а затем перешли к разбору ситуационных кейсов с помощью развернутого плана действий. Задания были направлены на определение уровня таких компетенций, как управление командой, результативность и забота о безопасности.

В состав жюри вошли представители дирекции по персоналу, службы главного инженера и главного энергетика "Тольяттиазота". При оценке участников они обращали внимание на навыки стратегического и оперативного управления, способность к принятию быстрых и оптимальных решений, а также последовательность действий и умение их аргументировать.

Максимальное количество баллов набрал старший мастер смены производства карбамида Николай Журавлев. Второе место занял Рустам Загртдинов, старший мастер смены цеха по производству аммиака №05А. Бронза досталась старшему мастеру смены цеха электроснабжения №18ЭС Дмитрию Галкину. Призеры получили денежную премию и возможность принять участие в конкурсе предприятий химического комплекса России. 

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ": "Конкурс для линейных руководителей в "Тольяттиазоте" проводится впервые. Он призван не только стимулировать сотрудников к повышению квалификации, но и предоставить возможность продемонстрировать свой уровень компетенций, чтобы создать условия для карьерного роста и сформировать в компании кадровый резерв. Современное химическое производство, каким является ТОАЗ, - это сложные технологические процессы и высокотехнологичное оборудование, которые требуют высочайшего уровня ответственности, сосредоточенности и грамотных управленческих решений. Поэтому развитие линейных руководителей, в том числе с помощью конкурсов профессионального мастерства, - это фундамент успешного производства и устойчивое будущее всего предприятия".

