В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства

ТОАЗ впервые провел конкурс профессионального мастерства среди линейных руководителей на производстве. В нем участвовали 26 мастеров и старших мастеров смены агрегатов аммиака, карбамида и ремонтных служб.
Конкурсная программа проходила в течение двух дней на базе учебного центра компании. Состоявшая из нескольких этапов, она включала в себя проверку теоретических знаний и практику. В ходе тестирования участникам необходимо было ответить на вопросы в сфере охраны труда и промышленной безопасности, культуры производства, основ управления персоналом, интегрированной системы менеджмента, а также бережливого производства.
После определения конкурсантов, прошедших в следующий тур, стартовали презентации. Линейные руководители демонстрировали заранее подготовленные решения практических задач, а затем перешли к разбору ситуационных кейсов с помощью развернутого плана действий. Задания были направлены на определение уровня таких компетенций, как управление командой, результативность и забота о безопасности.
В состав жюри вошли представители дирекции по персоналу, службы главного инженера и главного энергетика "Тольяттиазота". При оценке участников они обращали внимание на навыки стратегического и оперативного управления, способность к принятию быстрых и оптимальных решений, а также последовательность действий и умение их аргументировать.
Максимальное количество баллов набрал старший мастер смены производства карбамида Николай Журавлев. Второе место занял Рустам Загртдинов, старший мастер смены цеха по производству аммиака №05А. Бронза досталась старшему мастеру смены цеха электроснабжения №18ЭС Дмитрию Галкину. Призеры получили денежную премию и возможность принять участие в конкурсе предприятий химического комплекса России.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ": "Конкурс для линейных руководителей в "Тольяттиазоте" проводится впервые. Он призван не только стимулировать сотрудников к повышению квалификации, но и предоставить возможность продемонстрировать свой уровень компетенций, чтобы создать условия для карьерного роста и сформировать в компании кадровый резерв. Современное химическое производство, каким является ТОАЗ, - это сложные технологические процессы и высокотехнологичное оборудование, которые требуют высочайшего уровня ответственности, сосредоточенности и грамотных управленческих решений. Поэтому развитие линейных руководителей, в том числе с помощью конкурсов профессионального мастерства, - это фундамент успешного производства и устойчивое будущее всего предприятия".
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.