В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства

ТОАЗ впервые провел конкурс профессионального мастерства среди линейных руководителей на производстве. В нем участвовали 26 мастеров и старших мастеров смены агрегатов аммиака, карбамида и ремонтных служб.

Конкурсная программа проходила в течение двух дней на базе учебного центра компании. Состоявшая из нескольких этапов, она включала в себя проверку теоретических знаний и практику. В ходе тестирования участникам необходимо было ответить на вопросы в сфере охраны труда и промышленной безопасности, культуры производства, основ управления персоналом, интегрированной системы менеджмента, а также бережливого производства.

После определения конкурсантов, прошедших в следующий тур, стартовали презентации. Линейные руководители демонстрировали заранее подготовленные решения практических задач, а затем перешли к разбору ситуационных кейсов с помощью развернутого плана действий. Задания были направлены на определение уровня таких компетенций, как управление командой, результативность и забота о безопасности.

В состав жюри вошли представители дирекции по персоналу, службы главного инженера и главного энергетика "Тольяттиазота". При оценке участников они обращали внимание на навыки стратегического и оперативного управления, способность к принятию быстрых и оптимальных решений, а также последовательность действий и умение их аргументировать.

Максимальное количество баллов набрал старший мастер смены производства карбамида Николай Журавлев. Второе место занял Рустам Загртдинов, старший мастер смены цеха по производству аммиака №05А. Бронза досталась старшему мастеру смены цеха электроснабжения №18ЭС Дмитрию Галкину. Призеры получили денежную премию и возможность принять участие в конкурсе предприятий химического комплекса России.