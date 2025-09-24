Авито провел Школу предпринимательства на Слете Всемирного фестиваля молодежи

Технологическая платформа Авито впервые выступила партнером Слета Всемирного фестиваля молодежи, который прошел с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило 2 тыс. молодых людей из 120 стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и многих других.

Авито организовал на площадке Слета Школу предпринимательства. Программа Школы была направлена на развитие участников Слета, выбравших следующие направления: предпринимательство, креативные индустрии и творчество, образование и наука, медиа, госуправление, цифровизация и IT.

"В Школе предпринимательства Авито мы создали атмосферу открытости, драйва и взаимной поддержки, которая присуща нашей компании. Здесь участники не стеснялись задавать вопросы, выяснять детали, записывать контакты, презентовать идеи. Благодаря развитию технологий у молодых людей есть невероятные возможности по выходу на многомиллионную аудиторию, а с учетом низкого порога входа на Авито можно в один день открыть бизнес и получить первые заказы. Все зависит от потенциала бизнес-идеи и трудолюбия", — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

фото предоставлено Авито

На протяжении четырех дней Школа предпринимательства была открыта для всех желающих участников Слета. 17 сентября Авито провел деловую игру "Море" для отработки навыков эффективных коммуникаций, стратегического мышления и ведения переговоров. 18 сентября мероприятия в Школе предпринимательства провели эксперты Авито Товары. Участники узнали, как открыть дело с небольшим стартовым капиталом, зачем продвигать свой бренд и какие тренды стоит учитывать бизнесменам. Руководитель онбординга новых селлеров Авито Тамара Квиркелия также рассказала, можно ли совмещать учебу и бизнес онлайн.

"Сегодня уже с 14 лет подростки запускают хобби-проекты, рисуют, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок. 22% начинающих бизнесменов на платформе — это молодежь возраста от 14 до 18 лет. У них уже формируются поведенческие паттерны, которые могут перерасти в полноценные бизнесы", — отметила Тамара Квиркелия.

19 сентября Авито Услуги дали практические советы по поиску заказчиков на цифровых сервисах, а также разобрали яркие и эффективные объявления.

"Мы уверены, что онлайн-рынок услуг лишь начинает раскрывать свой потенциал. Молодые специалисты все чаще выбирают гибкий образ жизни, предпочитая свободу в выборе задач офисному графику. Цифровизация позволяет работать в любой точке страны, создавая прозрачные условия взаимодействия. Благодаря партнерству со Всемирным фестивалем молодежи мы не только развиваем предпринимательские инициативы, еще и формируем международные связи будущих лидеров", — резюмировал Олег Винжегин, директор по продажам Авито Услуг.

Руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко провел мастер-класс о создании медиа — от поиска своей айдентики до дистрибуции, монетизации и работы с нейросетями. Участники получили практические инсайты и инструменты, которые помогут им при реализации собственных проектов в медиа и digital-сферах, а также при построении личного бренда.

20 сентября участников Слета посетили тематические сессии:

Авито Работа объяснили, как найти работу мечты начинающему специалисту и на что обращать внимание при поиске работы.

Авито Авто рассказали, как с помощью цифровых технологий найти свободную нишу для бизнеса даже на консервативных рынках на примере практического кейса Авито Спецтехники. Тимур Осипов, директор "Авито Спецтехника", поделился лайфхаками по структурированию рынка, внедрению прозрачных процессов и развитию новых форм сотрудничества.

Авито Путешествия рассказали о трендах локального туризма, в том числе на перспективном рынке посуточной аренды.

Авито Реклама раскрыли, на что бизнесу обращать внимание при настройке продвижения, и дали советы по использованию рекламных инструментов для масштабирования своего дела.

Помимо проведения обучающих мероприятий, Авито стал единственным партнером Слета, который провел несколько питч-сессий. Участники сами делали выбор, чьи идеи заслуживают внимание аудитории. Молодые люди презентовали собственные бизнес-идеи и отвечали на вопросы о монетизации, дистрибуции и этапе реализации проекта. Некоторые из проектов уже воплощены молодыми предпринимателями в виде работающих бизнесов. Всего в Школе предпринимательства было презентовано порядка 30 бизнес-идей.

"Работа с молодой аудиторией — это всегда взаимообмен идеями и энергией. Мне импонирует та инициативность и готовность решать сложные задачи, которые продемонстрировали участники нашей Школы предпринимательства. По выбранным ими проектам видно, что они прекрасно разбираются в актуальных технологиях, и их волнуют по-настоящему важные вещи: как личный рост и здоровье, так и помощь другим через благотворительность", — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Среди проектов, которые были отмечены экспертами Авито, несколько связано с применением ИИ. Один из участников предложил разработать браслеты, которые могли бы анализировать состояние больного и с помощью продуктов на основе ИИ выдавать рекомендации медицинскому персоналу. Другой участник рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий. Представитель Ирака презентовал идею умного зеркала для подбора образов на каждый день.

Участники из Африки рассказали про проект для фермеров, связанный с производством исключительно натуральных злаков даже в засушливых местах, и про экспорт лекарственных трав на разные континенты. Предприниматели из стран СНГ представили бизнес-идеи в сфере трудоустройства и образования молодежи: платформу для подготовки к собеседованиям и языковую школу. Среди благотворительных проектов был отмечен концепт социального кафе с привлечением медийных личностей на этапе продвижения.

фото предоставлено Авито

"Многие участники Слета приехали с уже работающими проектами или идеями, готовыми к запуску. Напомню, что ключевой задачей при сборке программы была ее практическая направленность. Свой вклад в достижение этой цели внесла компания "Авито", организовавшая серию из экспертных питчингов. Первая обратная связь от участников подтверждает, что программа достигла своей цели: многие отмечают, что теперь у них есть понимание конкретных шагов для развития бизнеса, а это для нас самое главное", — отметил заместитель генерального директора по внешним коммуникациям дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе.