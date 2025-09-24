Фонд развития территорий выставил на торги три недостроя в Ставропольском районе

Фонд развития территорий объявил торги по продаже трех недостроенных домов на ул. Южной в с. Тимофеевка Ставропольского района.
Три трехэтажки разной степени готовности и земельные участки под ними общей площадью 17,7 тыс. кв. м выставляются по начальной цене в 72,6 млн рублей. При этом минимальная допускаемая цена установлена в 21,8 млн рублей.
Заявки от претендентов будут приниматься до 23 октября, торги пройдут 31 октября.
Дома строились ООО "Зеленый квартал" с 2015 года. Планировалось, что в Тимофеевке появится ЖК "Зеленый квартал" и 25-и трех- и пятиэтажных домов. Разрешения компания успела получить только на три трехэтажки, которые должна была сдать в 2019 году. Однако стройка встала, и в июне 2020 г. межведомственная комиссия при министерстве строительства Самарской области приняла решение о невозможности достроить эти дома и выплате дольщикам денежных компенсаций. В 2021 г. "Зеленый квартал" был признан банкротом по иску Фонда защиты прав дольщиков.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.