Фонд развития территорий выставил на торги три недостроя в Ставропольском районе

Фонд развития территорий объявил торги по продаже трех недостроенных домов на ул. Южной в с. Тимофеевка Ставропольского района.

Три трехэтажки разной степени готовности и земельные участки под ними общей площадью 17,7 тыс. кв. м выставляются по начальной цене в 72,6 млн рублей. При этом минимальная допускаемая цена установлена в 21,8 млн рублей.

Заявки от претендентов будут приниматься до 23 октября, торги пройдут 31 октября.

Дома строились ООО "Зеленый квартал" с 2015 года. Планировалось, что в Тимофеевке появится ЖК "Зеленый квартал" и 25-и трех- и пятиэтажных домов. Разрешения компания успела получить только на три трехэтажки, которые должна была сдать в 2019 году. Однако стройка встала, и в июне 2020 г. межведомственная комиссия при министерстве строительства Самарской области приняла решение о невозможности достроить эти дома и выплате дольщикам денежных компенсаций. В 2021 г. "Зеленый квартал" был признан банкротом по иску Фонда защиты прав дольщиков.