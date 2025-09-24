16+
Экономика и бизнес

Авито Работа и Avito Team: жители ПФО рассчитывают увеличить доход в среднем на 19% после обучения работе с нейросетями

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
87% жителей ПФО применяли или регулярно используют сервисы на базе искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности — такие результаты показал опрос, проведенный Авито Работой среди более 7 000 работающих в штате россиян.

Кто чаще всего пользуется нейросетями в работе

По России чаще всего искусственный интеллект используют в повседневной работе IT-специалисты (28%), дизайнеры и проектировщики (26%), топ-менеджеры (23%), мастера по оказанию персональных услуг (20%) и маркетологи (18%). Это в 2–3 раза выше среднего показателя (9%).

Среди сотрудников разных возрастов нейросети наиболее активно применяют зумеры и миллениалы — почти четверть (24%) опрошенных работников в возрасте 18–24 лет и 12% респондентов 25–34 лет используют искусственный интеллект на ежедневной основе в своей профессиональной деятельности.

Зачем жители ПФО хотят обучиться навыкам работы с нейросетями

Большинство (59%) жителей ПФО, уже применяющих нейросети в работе, стремятся к дальнейшему развитию этих навыков, причем четверть (25%) опрошенных планируют пройти соответствующее обучение в ближайшее время. Главным стимулом для них служит искренний интерес к технологиям и желание идти в ногу со временем (38%). Многие надеются с помощью нейросетей повысить личную эффективность (36%), вырасти в профессии и в доходе (33%). После овладения новыми навыками респонденты в среднем ожидают роста своего дохода на 19%. Кроме того, опрошенные рассматривают владение искусственным интеллектом как стратегическое преимущество, которое поможет сохранить конкурентоспособность на рынке труда (29%) или открыть двери в новую профессию (22%).

Опрос показал, что по России зумеры чаще представителей других поколений пользуются сервисами на базе искусственного интеллекта и наиболее заинтересованы в улучшении своих навыков работы с ними. Треть (33%) молодых специалистов 18–24 лет уже в ближайшее время планируют пройти специальное обучение для совершенствования работы с этими технологиями, в то время как в общем по России о таких планах сообщили четверть (25%) опрошенных. Молодежь также более прагматично подходит к целям освоения навыков работы с такими сервисами — если респонденты в возрасте 45-54 лет чаще рассматривают изучение нейросетей как способ быть "в тренде" (45%), то зумеров в первую очередь интересует повышение личной продуктивности (45%), карьерный рост и увеличение дохода (39%)

"Мы наблюдаем формирование устойчивого тренда: россияне стремятся освоить работу с нейросетями, и наиболее активно интерес к такому обучению проявляют молодые специалисты. Среди зумеров в возрасте от 18 до 24 лет таких заинтересованных — подавляющее большинство, около 65%. Для этого поколения ИИ — практический инструмент для карьерного роста и повышения личной эффективности. Это формирует запрос молодых специалистов на точечное освоение конкретных инструментов, дающих измеримое преимущество на рынке труда", — отмечает Дмитрий Королев, директор HR-Tech в Авито.

Текст, создание изображений и автоматизация: чему хотят научиться жители ПФО

Наиболее востребованными направлениями для обучения стали работа с текстовыми нейросетями (41%), создание и редактирование изображений (33%), автоматизация рутинных задач (32%), а также анализ данных и работа с отчетами (32%). Еще часть жителей ПФО охотно обучились бы навыкам работы в области аудио- и видео-контента (24%) и программирования (21%) с помощью нейросетей.

Несмотря на растущий тренд на освоение нейросетей, компании в ПФО пока лишь начинают системно внедрять корпоративное обучение этим навыкам. В общей сложности только 36% работающих в штате респондентов сообщили о том, что их работодатель предоставляет либо оплачивает обучение навыкам работы с нейросетями. Наиболее распространенной практикой является развитие внутренних образовательных программ (10%). Еще 17% опрошенных заявили, что обучение нейросетям в их компании доступно только некоторым сотрудникам.

"В этом году Авито приступил к формированию подхода образовательного трека ИИ для наших сотрудников, который тесно связан с техническим треком. В нем выделено два уровня образовательного контента — базовый (ИИ-грамотность, образование в сфере устройства LLM, как продуктивнее работать с ИИ) и продвинутый (здесь ведутся фокусные программы для разных аудиторий, например, для команд, которые будут создавать AI-агентов). В рамках "продвинутого" трека обучение проходит в форматах — "живых" тренингов и онлайн-курсов. Весь контент для обучения мы прорабатываем совместно с внутренними экспертами, смотрим на образовательные программы на рынке. Помимо обучений в Авито формируется среда обмена опытом. Она создается разными инструментами. Например, мы включаем в программу хакатонов разделы по созданию AI-агентов и вайб-кодингу. Также мы развиваем внутренний канал, куда публикуется разный образовательный контент по ИИ (например, словарь понятий вокруг ИИ или задачи по использованию ИИ в личной и профессиональной сфере)", — сказала менеджер программ развития личной эффективности Авито Александра Гусева.

