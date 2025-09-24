16+
В Самарской области объявили повторный аукцион по продаже комплекса "Березка"

ТОЛЬЯТТИ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
ООО "Газпром трансгаз Самара" объявило повторный аукцион по продаже оздоровительного комплекса "Березка" площадью 4,8 га, расположенного в Ставропольском районе. Имущество (22 объекта недвижимости, 309 объектов движимого имущества) выставлено единым лотом.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Начальная цена оказалась на 10 млн рублей ниже, чем во время первого аукциона. Сейчас она составляет 621,1 млн рублей. Предельная цена — 372,7 млн рублей. Шаг ценовых предложений — от 6,2 млн рублей.

Напомним, в июле 2025 г. стало известно, что оздоровительный комплекс в Ставропольском районе продают за 630 млн рублей.

В презентации, опубликованной вместе с другими документами, отмечается, что номерной фонд состоит из 63 номеров. На территории имеются административный корпус, два спальных корпуса, центр досуга с пристроем, открытый бассейн, спортивная площадка, 6 деревянных беседок с мангалами, игровая площадка с горками, хозяйственные постройки и вспомогательные учреждения.

Торги планируют провести 24 октября.

