В Самарской области объявили повторный аукцион по продаже комплекса "Березка"

ООО "Газпром трансгаз Самара" объявило повторный аукцион по продаже оздоровительного комплекса "Березка" площадью 4,8 га, расположенного в Ставропольском районе. Имущество (22 объекта недвижимости, 309 объектов движимого имущества) выставлено единым лотом.

Начальная цена оказалась на 10 млн рублей ниже, чем во время первого аукциона. Сейчас она составляет 621,1 млн рублей. Предельная цена — 372,7 млн рублей. Шаг ценовых предложений — от 6,2 млн рублей.

Напомним, в июле 2025 г. стало известно, что оздоровительный комплекс в Ставропольском районе продают за 630 млн рублей.

В презентации, опубликованной вместе с другими документами, отмечается, что номерной фонд состоит из 63 номеров. На территории имеются административный корпус, два спальных корпуса, центр досуга с пристроем, открытый бассейн, спортивная площадка, 6 деревянных беседок с мангалами, игровая площадка с горками, хозяйственные постройки и вспомогательные учреждения.

Торги планируют провести 24 октября.