В Самарской области объявили повторный аукцион по продаже комплекса "Березка"

ООО "Газпром трансгаз Самара" объявило повторный аукцион по продаже оздоровительного комплекса "Березка" площадью 4,8 га, расположенного в Ставропольском районе. Имущество (22 объекта недвижимости, 309 объектов движимого имущества) выставлено единым лотом.
Начальная цена оказалась на 10 млн рублей ниже, чем во время первого аукциона. Сейчас она составляет 621,1 млн рублей. Предельная цена — 372,7 млн рублей. Шаг ценовых предложений — от 6,2 млн рублей.
Напомним, в июле 2025 г. стало известно, что оздоровительный комплекс в Ставропольском районе продают за 630 млн рублей.
В презентации, опубликованной вместе с другими документами, отмечается, что номерной фонд состоит из 63 номеров. На территории имеются административный корпус, два спальных корпуса, центр досуга с пристроем, открытый бассейн, спортивная площадка, 6 деревянных беседок с мангалами, игровая площадка с горками, хозяйственные постройки и вспомогательные учреждения.
Торги планируют провести 24 октября.
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.