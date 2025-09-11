Холдинг Глобал Вижн возглавил рейтинг застройщиков Самарской области

Холдинг "Глобал Вижн" укрепил свои позиции на рынке: по данным портала ЕРЗ.РФ ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" занял 1 место в рейтинге застройщиков Самарской области по объему введенного в эксплуатацию жилья.

С января по август 2025 года компания ввела в эксплуатацию 27 992 м² и поднялась сразу на шесть пунктов — с 7-го на 1-е место в регионе.

При этом на протяжении 42 месяцев подряд застройщик получает от ЕРЗ высший рейтинг — 5,0 за своевременность сдачи объектов.

График: ЕРЗ.РФ

В июле текущего года в Самаре был введён в эксплуатацию четырехсекционный жилой дом переменной этажности в макрорайоне "Амград". В нем представлены квартиры от студий до трёхкомнатных, включая евроформаты с кухнями-гостиными. В ряде планировок предусмотрены окна на две или три стороны. Среди других особенностей — панорамные лоджии, гардеробные и спальни без общих стен с соседями.

В 2025 году стартовал новый проект холдинга в Челябинске. Здесь планируется строительство жилого района на территории площадью 33 гектара. Общая площадь застройки составит около 250 тыс. м², а количество будущих жителей — более 8 тысяч человек.

Рейтинги ЕРЗ.РФ обновляются ежемесячно и охватывают застройщиков и новостройки по всей территории России.