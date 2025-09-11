16+
Строительство Строительство и недвижимость

Холдинг Глобал Вижн возглавил рейтинг застройщиков Самарской области

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Холдинг "Глобал Вижн" укрепил свои позиции на рынке: по данным портала ЕРЗ.РФ ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" занял 1 место в рейтинге застройщиков Самарской области по объему введенного в эксплуатацию жилья.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

С января по август 2025 года компания ввела в эксплуатацию 27 992 м² и поднялась сразу на шесть пунктов — с 7-го на 1-е место в регионе.

При этом на протяжении 42 месяцев подряд застройщик получает от ЕРЗ высший рейтинг — 5,0 за своевременность сдачи объектов.

График: ЕРЗ.РФ

В июле текущего года в Самаре был введён в эксплуатацию четырехсекционный жилой дом переменной этажности в макрорайоне "Амград". В нем представлены квартиры от студий до трёхкомнатных, включая евроформаты с кухнями-гостиными. В ряде планировок предусмотрены окна на две или три стороны. Среди других особенностей — панорамные лоджии, гардеробные и спальни без общих стен с соседями.

В 2025 году стартовал новый проект холдинга в Челябинске. Здесь планируется строительство жилого района на территории площадью 33 гектара. Общая площадь застройки составит около 250 тыс. м², а количество будущих жителей — более 8 тысяч человек.

Рейтинги ЕРЗ.РФ обновляются ежемесячно и охватывают застройщиков и новостройки по всей территории России.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

