Дольщики попросили пустить с молотка имущество застройщика ЖК "Космолет" В Тольятти вынесли на слушания строительство высотки около стадиона "Труд" Глава минграда объяснил отказ в застройке квартала у ТРК "Вива Лэнд" Минград забраковал проект строительства ЖК в стиле казарм на ГПЗ-4 Территорию около завода "Электрощит" могут отдать под КРТ

Строительство Строительство и недвижимость

Дольщики попросили пустить с молотка имущество застройщика ЖК "Космолет"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Дольщики жилого комплекса "Космолет" направили обращение в арбитражный суд Самарской области. Они попросили ускорить банкротство застройщика.

Фото: Ксения Штефан

ЖК "Космолет" находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Однако стройку уже не раз останавливали. В результате ЖК включили в федеральный реестр проблемных объектов.

Застройщиком выступает ООО "Кольцо" Михаила Жукова. В 2023 году бизнесмен привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки ЖК "Космолет", а также для завершения ЖК "Унисон", который возводила его ООО "Альянс". Сделка предполагала передачу обеих компаний Жукова "АкваПорту". Однако возникли проблемы. Если "Альянс" отошел инвестору, то "Кольцо" все еще остается в собственности Михаила Жукова. При этом "АкваПорт" обвинил бизнесмена в выводе денег дольщиков.

ООО "АкваПорт" работает с 2002 года и специализируется на операциях с недвижимостью. Владеют компанией в равных долях Алексей Головинов, Валентин Курчаткин, Игорь Дюков, Андрей Салов, Оксана Бахмурова. Интересно, что Игорь Дюков ранее был владельцем ООО "Кольцо". Михаил Жуков купил у него компанию в 2016 году. 

В результате "АкваПорт" приостановил финансирование строительства ЖК "Космолет". Михаил Жуков сообщал о планах по привлечению нового инвестора. Однако в 2025 году его арестовали. Сейчас Октябрьский районный суд рассматривает уголовное дело бизнесмена о незаконном привлечении денег в долевое строительство.

По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2022 года Михаил Жуков заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. 

В августе 2025 года арбитражный суд Самарской области принял к производству иск "Альянса", который потребовал признать Михаила Жукова банкротом. Заседание назначено на конец октября.

Тем временем, в суд поступило обращение дольщиков ЖК "Космолет", которые попросили об ускорении процесса. Они отметили, что стройка ЖК заморожена из-за того, что Жуков не передал инвестору ООО "Кольцо". При этом, по данным официального сайта приставов, в отношении бизнесмена возбуждено исполнительных производств на общую сумму более 25 млн рублей, и эти долги не погашаются уже в течение длительного периода времени.

"Процедура банкротства физического лица включает две стадии: реструктуризация долгов и реализация имущества. Вторая стадия может быть введена судом, минуя первую, при наличии условий, предусмотренных законом о банкротстве, в том числе, при отсутствии у должника стабильного дохода, наличия судимостей и других.

Принимая во внимание:

a) социальную значимость вопроса завершения строительства ЖК "Космолет",
б) создание Жуковым М.Г. условий, которые искусственно препятствуют продолжению стройки: непередача доли ООО "КОЛЬЦО" в нарушение ранее достигнутых договоренностей инвестору, готовому достроить объект и ввести его в эксплуатация, как это было сделано в ЖК "УНИСОН",
в) наличие возбужденных в отношении Жукова М.Г. уголовных дел,

просим принять настоящее обращение к сведению, рассмотреть дело о банкротстве Жукова М.Г. максимально быстро, как это позволяет законодательство, с учетом всех обстоятельств, в том числе рассмотреть возможность перехода ко второй стадии банкротства", — указано в обращении.

В ответ пресс-служба арбитражного суда опубликовало следующее:

"Обращение принято к сведению, рассмотрение дела будет произведено арбитражным судом в строгом соответствии с нормами арбитражного процессуального законодательства на основе равенства всех перед законом, состязательности и равноправия сторон".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

