Дольщики попросили пустить с молотка имущество застройщика ЖК "Космолет"

Дольщики жилого комплекса "Космолет" направили обращение в арбитражный суд Самарской области. Они попросили ускорить банкротство застройщика.

ЖК "Космолет" находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Однако стройку уже не раз останавливали. В результате ЖК включили в федеральный реестр проблемных объектов.

Застройщиком выступает ООО "Кольцо" Михаила Жукова. В 2023 году бизнесмен привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки ЖК "Космолет", а также для завершения ЖК "Унисон", который возводила его ООО "Альянс". Сделка предполагала передачу обеих компаний Жукова "АкваПорту". Однако возникли проблемы. Если "Альянс" отошел инвестору, то "Кольцо" все еще остается в собственности Михаила Жукова. При этом "АкваПорт" обвинил бизнесмена в выводе денег дольщиков.

В результате "АкваПорт" приостановил финансирование строительства ЖК "Космолет". Михаил Жуков сообщал о планах по привлечению нового инвестора. Однако в 2025 году его арестовали. Сейчас Октябрьский районный суд рассматривает уголовное дело бизнесмена о незаконном привлечении денег в долевое строительство.

По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2022 года Михаил Жуков заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства.

В августе 2025 года арбитражный суд Самарской области принял к производству иск "Альянса", который потребовал признать Михаила Жукова банкротом. Заседание назначено на конец октября.

Тем временем, в суд поступило обращение дольщиков ЖК "Космолет", которые попросили об ускорении процесса. Они отметили, что стройка ЖК заморожена из-за того, что Жуков не передал инвестору ООО "Кольцо". При этом, по данным официального сайта приставов, в отношении бизнесмена возбуждено исполнительных производств на общую сумму более 25 млн рублей, и эти долги не погашаются уже в течение длительного периода времени.

"Процедура банкротства физического лица включает две стадии: реструктуризация долгов и реализация имущества. Вторая стадия может быть введена судом, минуя первую, при наличии условий, предусмотренных законом о банкротстве, в том числе, при отсутствии у должника стабильного дохода, наличия судимостей и других.

Принимая во внимание:

a) социальную значимость вопроса завершения строительства ЖК "Космолет",

б) создание Жуковым М.Г. условий, которые искусственно препятствуют продолжению стройки: непередача доли ООО "КОЛЬЦО" в нарушение ранее достигнутых договоренностей инвестору, готовому достроить объект и ввести его в эксплуатация, как это было сделано в ЖК "УНИСОН",

в) наличие возбужденных в отношении Жукова М.Г. уголовных дел,

просим принять настоящее обращение к сведению, рассмотреть дело о банкротстве Жукова М.Г. максимально быстро, как это позволяет законодательство, с учетом всех обстоятельств, в том числе рассмотреть возможность перехода ко второй стадии банкротства", — указано в обращении.

В ответ пресс-служба арбитражного суда опубликовало следующее:

"Обращение принято к сведению, рассмотрение дела будет произведено арбитражным судом в строгом соответствии с нормами арбитражного процессуального законодательства на основе равенства всех перед законом, состязательности и равноправия сторон".