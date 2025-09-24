В Самаре пустят автобусы к Парку дружбы народов

В Самаре собираются скорректировать реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Связано это с планами по изменению пути следования автобусов № 5д (поселок Сухая Самарка — Губернский рынок).

"В адрес департамента транспорта от организации-перевозчика поступило заявление об изменении схемы движения, класса и количества транспортных средств на автобусном маршруте № 5д. Рабочая группа провела анализ и пришла к выводу, что данные корректировки целесообразны", — говорится в проекте постановления администрации Самары.

Согласно поправкам, автобусы будут курсировать не только по основному маршруту "поселок Сухая Самарка — Губернский рынок". Часть транспорта будут пускать по направлению "поселок Сухая Самарка — Парк дружбы народов" со следующими промежуточными остановками: ул. Сельская, Дачная, РЭБ, Школа № 55, Универсам, Завод "Нефтемаш", ул. Белорусская, ул. Обувная, ул. Ефима Медведева, Софийская площадь, ул. Виталия Талабаева, ул. Александра Солженицына.

Сейчас проект постановления мэрии проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Предложения будут принимать в течение 20 дней.