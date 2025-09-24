16+
Экономика и бизнес

Авито запускает программу по развитию предпринимателей в сфере услуг красоты

24 СЕНТЯБРЯ
Авито Красота — новый раздел внутри Авито Услуг, открывает набор на образовательную программу "Курс на красоту" для владельцев и управляющих салонов и студий. Проект направлен на поддержку малого бизнеса в одной из самых динамично развивающихся отраслей сферы услуг.

В 2025 году в России работает свыше 140 тыс. салонов красоты, их число за год увеличилось почти на 16%, а количество частных мастеров выросло на 28%. По данным Авито Услуг, за полгода спрос на парикмахерские услуги увеличился на 43%, на ногтевой сервис — на 56%, на процедуры по удалению волос — на 53%. Эти показатели отражают устойчивый рост рынка и одновременно подчеркивают необходимость развития управленческих компетенций у предпринимателей.

Несмотря на положительную динамику, индустрия сталкивается с рядом вызовов: кадровой текучестью и нехваткой системного подхода к управлению. Для малого бизнеса особенно остро стоит вопрос финансовой устойчивости и эффективного использования ресурсов.

Формат обучения предусматривает офлайн-сессии и практические модули, ориентированные на пошаговое внедрение инструментов в работу салона. Программа проводится бесплатно. Ведут ее предприниматели с опытом создания успешных компаний, а также специалисты в сфере маркетинга и клиентского сервиса.

По итогам программы три участника, показавшие наибольшую вовлеченность и эффективность в освоении и применении знаний, получат грантовую поддержку.

"Объем рынка услуг красоты за полгода превысил 146 млрд рублей. Это показывает высокий спрос, но вместе с тем усиливает конкуренцию и нагрузку на предпринимателей. Многие начинали работать в индустрии "по наитию", но для роста необходим системный подход. Программа дает инструменты для понимания ключевых процессов — от оптимизации расходов и привлечения клиентов до работы с командой. Для предпринимателей это возможность почувствовать больше уверенности в завтрашнем дне, для нас — вклад в формирование стабильной среды для малого бизнеса", — отметил Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах.

Обучение охватывает ключевые аспекты управления салонным бизнесом: анализ отраслевых трендов и показателей эффективности, работу с финансовой устойчивостью и повышением маржинальности, управление операционной деятельностью, формирование корпоративной культуры, маркетинговые и digital-инструменты для привлечения и удержания клиентов. 

Прием заявок открыт до 20 октября. Пилотный запуск станет основой для дальнейшего расширения программы и вовлечения большего числа участников рынка.

