16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нефтекомпания "Недра" выставила на продажу свой бизнес за 700 млн рублей АО "Транснефть-Приволга" передало автотранспорт и специальную технику новым регионам России "Уральский ветер": "Роснефть" презентовала новый туристический маршрут Бугурусланское РНУ заняло призовые места на региональном этапе конкурса организаций высокой социальной эффективности Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нефтекомпания "Недра" выставила на продажу свой бизнес за 700 млн рублей

ЖИГУЛЕВСК. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На одном из сайтов-агрегаторов появилось объявление о продаже нефтяного месторождения за 700 млн рублей. Продавцом, судя по всему, является жигулевское ООО "НК "Недра", специализирующееся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

В объявлении дается краткая история компании, рассказывается о находящихся в ее распоряжении месторождениях и имеющейся программе развития. 

НК "Недра" была создана в 2017 г., и основной ее задачей является поиск, добыча и реализация углеводородного сырья с целью получения прибыли, указывают авторы объявления о продаже. В распоряжении компании, согласно той же информации, находится три лицензионных участка с лицензионными соглашениями, которые позволяют проводить геологическое изучение в целях разведки и добычи полезных ископаемых. Так, на первом участке на территории Губинского и Юманского месторождений лицензия действует до марта 2043 г., на втором — на Смолькинском месторождении — до сентября 2029 года, на третьем (местоположение не указано) — до декабря 2030 года. 

"Компания функционирует на рынке более семи лет и имеет надежные контракты с ключевыми партнерами, стабильно сдает нефть в трубопровод ПАО "Транснефть", на промежуточную нефтеперекачивающую станцию НПС Калиновый Ключ СИКН № 235, что обеспечивает сбыт нефти без перебоев. В составе нашей команды работает 73 квалифицированных, обученных сотрудников, которые обеспечивают эффективное управление, производство и обслуживание", — говорится в объявлении о продаже.

Также в нем перечисляется имеющиеся у нефтекомпании оборудование и техника.

В опубликованной программе развития НК "Недра" рассказывается о планах по бурению в 2025–2027 годах шести скважин на структурах Новогубинского ЛУ. Потенциальный прирост извлекаемых запасов нефти от этой работы оценен в "не менее 1 млн т". Также прирост добычи ожидается по результатам освоения "башкирского яруса на скважине № 4 Юманского месторождения". 

"При реалистичной финансовой модели проект выходит на положительную годовую валовую прибыль с 2027 года", — отмечается в объявлении, правда уточняется, что для этого потребуются инвестиции в 500 млн рублей. 

По данным ИАС Seldon Basis, чистая прибыль ООО "НК "Недра" в 2024 г. составила 27,8 млн руб., выручка — 304,5 млн рублей. Собственником общества является АО "Геология", также зарегистрированное в Жигулевске. Директор АО "Геология" — Андрей Потыльчак. Прошлый год общество завершило с чистым убытком в 8 тыс. рублей. Информация о владельцах компании в ИАС Seldon Basis отсутствует. Однако известно, что в начале августа текущего года АО "Геология" стало совладельцем (33%) ульяновского ООО "Аэросила", которое планировало производить самолеты-амфибии. 

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5