Нефтекомпания "Недра" выставила на продажу свой бизнес за 700 млн рублей

На одном из сайтов-агрегаторов появилось объявление о продаже нефтяного месторождения за 700 млн рублей. Продавцом, судя по всему, является жигулевское ООО "НК "Недра", специализирующееся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр.

В объявлении дается краткая история компании, рассказывается о находящихся в ее распоряжении месторождениях и имеющейся программе развития.

НК "Недра" была создана в 2017 г., и основной ее задачей является поиск, добыча и реализация углеводородного сырья с целью получения прибыли, указывают авторы объявления о продаже. В распоряжении компании, согласно той же информации, находится три лицензионных участка с лицензионными соглашениями, которые позволяют проводить геологическое изучение в целях разведки и добычи полезных ископаемых. Так, на первом участке на территории Губинского и Юманского месторождений лицензия действует до марта 2043 г., на втором — на Смолькинском месторождении — до сентября 2029 года, на третьем (местоположение не указано) — до декабря 2030 года.

"Компания функционирует на рынке более семи лет и имеет надежные контракты с ключевыми партнерами, стабильно сдает нефть в трубопровод ПАО "Транснефть", на промежуточную нефтеперекачивающую станцию НПС Калиновый Ключ СИКН № 235, что обеспечивает сбыт нефти без перебоев. В составе нашей команды работает 73 квалифицированных, обученных сотрудников, которые обеспечивают эффективное управление, производство и обслуживание", — говорится в объявлении о продаже.

Также в нем перечисляется имеющиеся у нефтекомпании оборудование и техника.

В опубликованной программе развития НК "Недра" рассказывается о планах по бурению в 2025–2027 годах шести скважин на структурах Новогубинского ЛУ. Потенциальный прирост извлекаемых запасов нефти от этой работы оценен в "не менее 1 млн т". Также прирост добычи ожидается по результатам освоения "башкирского яруса на скважине № 4 Юманского месторождения".

"При реалистичной финансовой модели проект выходит на положительную годовую валовую прибыль с 2027 года", — отмечается в объявлении, правда уточняется, что для этого потребуются инвестиции в 500 млн рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, чистая прибыль ООО "НК "Недра" в 2024 г. составила 27,8 млн руб., выручка — 304,5 млн рублей. Собственником общества является АО "Геология", также зарегистрированное в Жигулевске. Директор АО "Геология" — Андрей Потыльчак. Прошлый год общество завершило с чистым убытком в 8 тыс. рублей. Информация о владельцах компании в ИАС Seldon Basis отсутствует. Однако известно, что в начале августа текущего года АО "Геология" стало совладельцем (33%) ульяновского ООО "Аэросила", которое планировало производить самолеты-амфибии.