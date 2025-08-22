16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" приняло на работу выпускников вузов

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Семнадцать выпускников бакалавриата и магистратуры Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и десять выпускников Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) приняты на работу в структурные подразделения АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть").

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Выпускники СамГТУ обучались по направлениям предприятия в рамках целевого набора и проходили практику на производственных объектах организации. Выпусники ВолгГТУ проходили на предприятии преддипломную практику. Студенты ознакомились с нормативно-правовыми и регламентными документами, получили представление о различных направлениях деятельности предприятия, в том числе — в промышленной, экологической безопасности, энергоснабжении, механо-технологическом, метрологическом оборудовании, охране труда. В рамках преддипломной практики выпускники вузов отлично себя зарекомендовали и получили предложения по трудоустройству.

Согласно полученным направлениям, молодые специалисты начали трудиться на нефтеперекачивающих станциях, в районных нефтепроводных управлениях во всех регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга". У каждого из них есть наставник, который оказывает молодому специалисту всестороннюю поддержку для скорейшего включения в трудовой процесс, помогает приобщиться к корпоративной культуре предприятия.

Кроме того, в АО "Транснефть - Приволга" действует совет молодежи, цель которого — адаптация молодых специалистов в трудовом коллективе для развития профессиональных и деловых навыков, раскрытия и реализации их трудового и творческого потенциала. Новые сотрудники будут участвовать в научно-технических конференциях и спортивных мероприятиях, патриотических и волонтерских акциях, проводимых в обществе. В сентябре они примут участие в слете молодежи, который пройдет на базе Волгоградского районного управления.

