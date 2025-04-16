Представитель Владимира Аветисяна прокомментировал его выход из шести компаний

Представитель Владимира Аветисяна прокомментировал "Волга Ньюс" его выход из числа владельцев ряда компаний. Утверждается, что сделка готовилась больше года. Очевидно, этот довод противопоставляется заявлениям о том, что таким образом бизнесмен пытается избежать субсидиарной ответственности по иску Роснано.

"Такие сделки не делаются за неделю, к примеру, эта готовилась больше года. В любом случае и продавцы, и покупатели — российские резиденты. И законодательство РФ полностью соблюдено и будет соблюдаться", — указывается в комментарии, предоставленном порталу.

Напомним, 10 и 11 апреля один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян продал свои доли в шести компаниях — самарских ООО "М-ГРУПП", ООО "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС", ООО "ВАРИАНТ", а также московских ООО "ЛИНИЯ-Э", ООО "ЭЛЕКТЕХ" и ООО "ПРОЭНЕРДЖИ".

Во всех перечисленных компаниях среди учредителей остался Александр Розенцвайг — постоянный партнер Владимира Аветисяна. Кроме того, доли в "Линии-Э" и "Проэнерджи" имеет Анна Владимировна Аветисян.

Сделки состоялись на фоне арбитражного разбирательства по иску Роснано в отношении бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Владимир Аветисян, работавший зампредом Роснано, является одним из соответчиков по иску. Суд в качестве обеспечительной меры арестовал деньги и имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Предположительно, дело связано с нереализованным проектом по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые планировалось внедрять в школах. Однако в 2012 г. Роснано отказалось от запуска завода в России. Предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании. Представитель Аветисяна заявлял, что тот не имел никакого отношения к Plastic Logic и пришел в госкорпорацию уже после того, как проект был одобрен и профинансирован.