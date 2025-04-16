Представитель Владимира Аветисяна прокомментировал его выход из шести компаний

Представитель Владимира Аветисяна прокомментировал "Волга Ньюс" его выход из числа владельцев ряда компаний. Утверждается, что сделка готовилась больше года. Очевидно, этот довод противопоставляется заявлениям о том, что таким образом бизнесмен пытается избежать субсидиарной ответственности по иску Роснано.
"Такие сделки не делаются за неделю, к примеру, эта готовилась больше года. В любом случае и продавцы, и покупатели — российские резиденты. И законодательство РФ полностью соблюдено и будет соблюдаться", — указывается в комментарии, предоставленном порталу.
Напомним, 10 и 11 апреля один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян продал свои доли в шести компаниях — самарских ООО "М-ГРУПП", ООО "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС", ООО "ВАРИАНТ", а также московских ООО "ЛИНИЯ-Э", ООО "ЭЛЕКТЕХ" и ООО "ПРОЭНЕРДЖИ".
Во всех перечисленных компаниях среди учредителей остался Александр Розенцвайг — постоянный партнер Владимира Аветисяна. Кроме того, доли в "Линии-Э" и "Проэнерджи" имеет Анна Владимировна Аветисян.
Сделки состоялись на фоне арбитражного разбирательства по иску Роснано в отношении бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Владимир Аветисян, работавший зампредом Роснано, является одним из соответчиков по иску. Суд в качестве обеспечительной меры арестовал деньги и имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.
Предположительно, дело связано с нереализованным проектом по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые планировалось внедрять в школах. Однако в 2012 г. Роснано отказалось от запуска завода в России. Предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании. Представитель Аветисяна заявлял, что тот не имел никакого отношения к Plastic Logic и пришел в госкорпорацию уже после того, как проект был одобрен и профинансирован.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!