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Экономика и бизнес

Представитель Владимира Аветисяна прокомментировал его выход из шести компаний

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель Владимира Аветисяна прокомментировал "Волга Ньюс" его выход из числа владельцев ряда компаний. Утверждается, что сделка готовилась больше года. Очевидно, этот довод противопоставляется заявлениям о том, что таким образом бизнесмен пытается избежать субсидиарной ответственности по иску Роснано.

"Такие сделки не делаются за неделю, к примеру, эта готовилась больше года. В любом случае и продавцы, и покупатели — российские резиденты. И законодательство РФ полностью соблюдено и будет соблюдаться", — указывается в комментарии, предоставленном порталу.

Напомним, 10 и 11 апреля один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян продал свои доли в шести компаниях — самарских ООО "М-ГРУПП", ООО "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС", ООО "ВАРИАНТ", а также московских ООО "ЛИНИЯ-Э", ООО "ЭЛЕКТЕХ" и ООО "ПРОЭНЕРДЖИ".

Во всех перечисленных компаниях среди учредителей остался Александр Розенцвайг — постоянный партнер Владимира Аветисяна. Кроме того, доли в "Линии-Э" и "Проэнерджи" имеет Анна Владимировна Аветисян.

Сделки состоялись на фоне арбитражного разбирательства по иску Роснано в отношении бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Владимир Аветисян, работавший зампредом Роснано, является одним из соответчиков по иску. Суд в качестве обеспечительной меры арестовал деньги и имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Предположительно, дело связано с нереализованным проектом по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые планировалось внедрять в школах. Однако в 2012 г. Роснано отказалось от запуска завода в России. Предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании. Представитель Аветисяна заявлял, что тот не имел никакого отношения к Plastic Logic и пришел в госкорпорацию уже после того, как проект был одобрен и профинансирован.

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