Экономика и бизнес

Финансовая грамотность без отрыва от производства: специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ "Прогресс" — одного из ключевых промышленных предприятий региона. Мероприятие состоялось в рамках реализации плана по повышению финансовой культуры населения Самарской области.

"Финансовый десант" уникален тем, что ведущие специалисты финансово‑налоговой сферы приезжают прямо на предприятие и в понятной форме отвечают на конкретные вопросы — от личного бюджета и налогов до долгосрочных накоплений.

Представитель министерства финансов Самарской области, главный консультант управления государственного долга и финансовых рынков Елена Ладыженко представила сотрудникам Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и объяснила, как она работает, кому подходит и на каких условиях формируются накопления. По словам эксперта, ПДС стремительно набирает популярность в регионе: за последние четыре месяца число договоров о вступлении в программу в Самарской области выросло более чем в полтора раза — до 160 тысяч. Взносы участников увеличились почти на треть, а по состоянию на 1 августа 2025 года общий объем инвестиций жителей региона в собственное будущее превысил 7,4 млрд рублей.

"Финансовая грамотность — это часть производственной эффективности. Когда сотрудники уверенно управляют личными финансами и понимают, как работают инструменты вроде ПДС, выигрывают все: и люди, и предприятие. Выездные лекции позволяют без отрыва от работы получить достоверную и прикладную информацию", — подчеркнула представитель областного минфина.

От региональной налоговой службы выступила главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Татьяна Папухина. Она наглядно показала возможности электронного сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц": как подключиться, настроить, оплатить или оформить декларацию — эти и другие вопросы осветила главный государственный налоговый инспектор в своем выступлении.

Также во встрече участвовал эксперт Банка ВТБ Ярослав Юрченко, он рассказал о практических преимуществах зарплатной карты и современных сервисов, а также о шагах присоединения к Программе долгосрочных сбережений — на что обратить внимание в условиях, как планировать регулярные взносы и выстраивать личную стратегию накоплений.

После лекции спикеры подробно ответили на вопросы слушателей и провели индивидуальные консультации для всех желающих.

"Финансовая грамотность сегодня играет важнейшую роль в нашей жизни. Руководство РКЦ "Прогресс" заинтересовано в проведении подобных встреч со специалистами финансовой сферы, которые позволяют сотрудникам предприятия получить подробную, и, самое главное, достоверную информацию", — отметил заместитель генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по персоналу Александр Федорович Картавенко.

Организаторы отметили высокий интерес к теме и заявили о планах продолжить практику проведения "Финансового десанта" на предприятиях региона.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

