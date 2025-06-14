Владимир Аветисян попросил суд арестовать его доли в компаниях, контролирующих "СВГК"

Арбитражный суд Москвы рассмотрение заявление самарского бизнесмена, одного из основателей холдинга "Волгопромгаз" Владимира Аветисяна по делу, инициированному госкорпорацией "Роснано". Он попросил о замене обеспечительных мер.

Напомним, Владимир Аветисян является соответчиком по арбитражному разбирательству в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса. Госкорпорация требует взыскать с них, а также с Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина и Николая Тычинина убытки — более 3,8 млрд руб. и $20,4 млн.

Еще в начале процесса суд удовлетворил ходатайство "Роснано" об аресте счетов и имущества ответчиков на сумму более 5 млрд рублей. Владимир Аветисян попросил заменить принятые обеспечительные меры с ареста имущества в пределах цены иска на арест его долей в уставных капиталах ООО "САМАРАПРОМ99" (82,912%) и ООО "БАЗА" (88,87%), которые контролируют ООО "Средневолжская газовая компания".

Арбитраж отказал бизнесмену. Одной из причин стало то, что выбор имущества для ареста находится в компетенции судебных приставов, и именно с этой службой необходимо вести разбирательство по этому вопросу. Второй — специфика работы "СВГК".

"Предложенные доли являются тем активом, который в силу специфики ООО "СВГК" (субъекта естественной монополии с массой публичных ограничений) потребует от "Роснано" существенных временных и материальных затрат на исполнение решения суда в случае удовлетворения иска. Оценивая сам сложный механизм в виде возможного способа обращения взыскания путем реализации доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов, суд также отмечает, что данный механизм представляет сложности и в связи с тем, что не определена в настоящее время неоднозначная ситуация в связи с требованием о наличии согласия других участников общества", — говорится в материалах дела.

Также арбитраж указал на отсутствие доказательств, что доли в "СВГК" обеспечат исполнение решения, так как стоимости чистых активов без учета иных финансовых показателей недостаточно.

"Представленный отчет не учитывает динамику деятельности компании и ее финансово-экономические показатели. Так, долгосрочные обязательства "СВГК" на 2024 год составляли 5 млрд рублей, краткосрочные — 6 млрд рублей. Ключевым активом являются основные средства, реальная стоимость и ликвидность которых требует дополнительного анализа и из отчета об оценке № 2505-12 от 22.05.2025 не следует. Согласно отчету о движении денежных средств в 2024 году "СВГК" привлекло 3,4 млрд рублей заемного финансирования, что составляет около 50% себестоимости продаж согласно отчету о финансовых результатах за 2024 год. Согласно соотношению строки "Чистая прибыль" и "Выручка" за 2024 год следует, что "СВГК" показатель рентабельности продаж равен 0,07%. С учетом указанной относительно низкой рентабельности продаж и высокой стоимости банковских кредитов итоговая рентабельность "СВГК" является отрицательной", — говорится в деле.

В решении суда отмечается, что в собственности Владимира Аветисяна есть иное дорогостоящее ликвидное имущество, в том числе и недвижимое, арест которого мог бы больше соответствовать интересам истца.

Также в материалах есть информация о том, почему Владимир Аветисян стал соответчиком по иску, а именно:

"Согласно заявленным "Роснано" требованиям, Аветисян В.Е. одобрил финансирование на 219,39 млн рублей и $8,47 млн, что следует из протоколов правления "Роснано" № 22 от 23.03.2015, № 82 от 10.11.2015, № 12 от 10.03.2016".

На что было направление данное финансирование, в материалах дела не говорится. Вероятно, новые подробности станут известны в июле, когда стартует рассмотрение самого иска.

При этом СМИ ранее сообщали, что дело может быть связано с нереализованным проектом по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые анонсировались к внедрению в школах. Он стартовал в 2009 году. Однако уже в 2012 г. "Роснано" отказалось от запуска завода в России. Предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании.

Источник, близкий к окружению Владимира Аветисяна, прокомментировал эту информацию Волга Ньюс следующим образом:

"Владимир Аветисян был назначен зампредом правления Роснано в 2013 г., то есть уже после того, как проект Pastic Logic был одобрен советом директоров и профинансирован. К реализации самого проекта Владимир Аветисян не имел никакого отношения. В списке проектов, реализуемых руководимым Владимиром Аветисяном дивизионом Роснано, проект Plastic Logic никогда не значился. И правоохранительные органы с этим уже разобрались, претензий у них к Аветисяну нет. Арбитражный суд тоже разберется".