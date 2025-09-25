В Рождествено погиб водитель, врезавшийся в световую опору

В четверг, 25 сентября, в 1:04 ночи на автодороге "Рождествено-Новинки-Шелехметь" в Волжском районе произошло смертельное ДТП,передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 59-летний водитель за рулем Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет, после чего наехал на световую опору. Мужчина погиб на месте ДТП.