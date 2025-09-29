В Ленинском районе Самары в столкновении двух иномарок пострадал пассажир

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Chevrolet, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области