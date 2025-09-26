В Самаре в ДТП с грузовиком и "Калиной" пострадали два ребенка

В четверг, 26 сентября, в 15:30 в Кировском районе Самары произошло ДТП с грузовиком и "Калиной", в котором пострадали дети, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 56-летний мужчина за рулем грузовика Hyundai VT (HD78), перевозившего строительный мусор, двигался по ул. Чекистов со стороны ул. Мелекесской в направлении ул. Магистральной.
На нерегулируемом перекрестке с круговым движением ул. Чекистов и ул. Магистральной, напротив д. 171 по ул. Магистральной, он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с находящейся впереди Lada Kalina под управлением 27-летнего водителя.
С места ДТП в больницу попали два мальчика — пассажиры "Калины". Медиками после обследования 4-летнему и почти 2-летнему пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.
