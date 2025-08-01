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Сбер подключился к программе "Единой России" "СВОй бизнес"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк примет участие в доработке образовательного модуля для ветеранов СВО, которые хотят начать собственное дело, а также обеспечит их экспертной поддержкой.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Сбер начал сотрудничать с программой "СВОй бизнес", созданной по инициативе "Единой Россия" при поддержке "Опоры России" и Корпорации МСП. Сбер предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Его подберут на основе бизнес-задач.

"Мы объединяем усилия со Сбербанком, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участниками спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта "СВОй бизнес" постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учетом разветвленной сети Сбера получить профессиональную поддержку смогут еще больше ветеранов спецоперации", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерии, сервису создания сайта с помощью нейросети, франчайзинговой поддержке, сервису по подбору персонала, получению электронной подписи от УЦ ФНС России. Комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.

"Программа "СВОй бизнес" — это шанс найти себя в новой роли. Помимо знаний, мы предоставляем менторство опытных специалистов и помогаем быстрее выйти на рынок. Уверен, что наши сотрудники помогут многим ветеранам СВО построить успешные компании. Вместе с "Единой Россией", "Опорой России" и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики", — отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Самарской области в рамках партийного проекта "Предпринимателсьво" запланирован старт обучающего курса "СВОй бизнес" уже этой осенью, рассказали в общественном совета партпроекта. Предполагается, что обучение будет проходить при поддержке специалистов центра "Мой бизнес", Уполномоченного по защите прав предпринимателей и  профильных НКО. Площадкой для обучения может стать Штаб общественной поддержки "Единой России" в Самаре, на ул. Революционной, 107.

Образовательный курс "СВОй бизнес" проходит по партпроекту "Предпринимательство" в рамках партийных инициатив "Единой России", направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, развитие предпринимательской среды в регионе. Его уже реализовали в 12 регионах (Челябинской, Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других).

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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