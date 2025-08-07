16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре партия "Новые люди" помогла местному приюту для собак В Самаре обновляют детские и спортивные площадки Молодежный форум "иВолга" в Самаре: патриотизм, образование и сохранение исторической памяти В Самаре почтили память ангелов Донбасса "Единая Россия" подвела итоги работы фракции в весеннюю сессию Госдумы

Партии Власть и политика

В Самаре партия "Новые люди" помогла местному приюту для собак

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 45 регионах России, включая Самарскую область, прошёл Единый день помощи животным. Акция объединила тысячи волонтёров и активистов, которые помогли десяткам приютов для бездомных собак и кошек.

Фото: предоставлено автором

В Самаре в рамках этого события прошла акция "Можно я с тобой?", организованная благотворительным фондом "Экосфера". К ней присоединились более 30 сторонников партии "Новые люди". Волонтёры помогли выгулять собак из приюта, пообщались с персоналом, узнали истории питомцев и прослушали лекцию о правилах безопасного и ответственного волонтёрства.

По словам работников приюта, здесь всегда не хватает не только материальной помощи, но и рабочих рук, в том числе для выгула собак. Животным из приюта нужно внимание людей и ласка. Это может стать альтернативой для тех, кто по каким-то причинам не может завести домашнее животное, но при этом хочет проводить время с собаками и кошками.

"Мы поддерживаем инициативы, объединяющие людей вокруг добрых дел. Участие в Едином дне помощи животным — пример того, как гражданское общество действует сообща ради цели. Рад, что наша команда стала частью этого движения в Самаре", — отметил руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров.

Защита животных — одно из ключевых направлений деятельности "Новых людей" как на федеральном, так и на региональном уровне. Партия предлагает ряд инициатив для решения проблемы бездомных животных, включая введение обязательной цифровой идентификации (паспортов) домашних питомцев. Также среди предложений — создание на портале "Госуслуги" фотобанка потерявшихся животных, чтобы их было проще отыскать. Кроме того, "Новые люди" выступают против жестокого обращения с животными в цирках и разработали законопроект, чтобы его остановить.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31