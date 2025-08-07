В Самаре партия "Новые люди" помогла местному приюту для собак

В 45 регионах России, включая Самарскую область, прошёл Единый день помощи животным. Акция объединила тысячи волонтёров и активистов, которые помогли десяткам приютов для бездомных собак и кошек.

В Самаре в рамках этого события прошла акция "Можно я с тобой?", организованная благотворительным фондом "Экосфера". К ней присоединились более 30 сторонников партии "Новые люди". Волонтёры помогли выгулять собак из приюта, пообщались с персоналом, узнали истории питомцев и прослушали лекцию о правилах безопасного и ответственного волонтёрства.

По словам работников приюта, здесь всегда не хватает не только материальной помощи, но и рабочих рук, в том числе для выгула собак. Животным из приюта нужно внимание людей и ласка. Это может стать альтернативой для тех, кто по каким-то причинам не может завести домашнее животное, но при этом хочет проводить время с собаками и кошками.

"Мы поддерживаем инициативы, объединяющие людей вокруг добрых дел. Участие в Едином дне помощи животным — пример того, как гражданское общество действует сообща ради цели. Рад, что наша команда стала частью этого движения в Самаре", — отметил руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров.

Защита животных — одно из ключевых направлений деятельности "Новых людей" как на федеральном, так и на региональном уровне. Партия предлагает ряд инициатив для решения проблемы бездомных животных, включая введение обязательной цифровой идентификации (паспортов) домашних питомцев. Также среди предложений — создание на портале "Госуслуги" фотобанка потерявшихся животных, чтобы их было проще отыскать. Кроме того, "Новые люди" выступают против жестокого обращения с животными в цирках и разработали законопроект, чтобы его остановить.