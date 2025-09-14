Более 11 тыс. молодых самарцев впервые проголосовали на выборах

В Самарской области — последний день голосования на выборах депутатов представительных органов власти. В 8:00 открылись избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Кроме того, голосование проходит и по выборам в собрания представителей сельских поселений на территории региона.
На избирательных участках областной столицы ожидали тех, кто впервые воспользуется своим избирательным правом. По данным Самарского облизбиркома, таких избирателей, которые в этом году достигли совершеннолетия и теперь могут исполнить свой гражданский долг — 11 447 человек.
Для таких "первопроходцев" — старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры. Аплодисменты и фотография на память доставались всем юным жителям региона, которые голосовали в первый раз.
Среди них — добровольцы акции #мывместе, волонтеры культуры, волонтеры-медики, студенты вузов и ссузов, участники гуманитарных миссий партии "Единая Россия", активисты "Молодой Гвардии".
Впервые пришла на выборы активистка МГЕР Анастасия Муренина.
"Для меня это особенный день — я впервые голосую! Чувствую гордость и ответственность. Я вижу, как много делается для развития нашего города, и хочу, чтобы мой голос помог сделать Самару еще лучше. Именно от нас зависит будущее региона и нашего родного города", — поделилась эмоциями Анастасия.
Роман Чебурахин, молодогвардеец, также впервые принял участие в выборах: "Я долго готовился к этому моменту — изучал программы кандидатов, знакомился с их проектами. Голосовать впервые — это как сдать экзамен. Уверен, что наш голос может реально повлиять на развитие города, особенно на благоустройство и поддержку молодежных инициатив".
В партии "Единая Россия" для молодых активистов созданы все условия для развития. Благодаря кадровым проектам "ПолитСтарт" и "ПолитЗавод" они могут освоить основы политической деятельности, SMM и управления общественными проектами. Более 80% участников этих проектов присоединяются к "Молодой Гвардии" и продолжают свою политическую карьеру. В 2025 г. на выборах в Думу Самары и муниципалитеты значительно увеличилось число молодых кандидатов.
Избирательные участки сегодня будут работать до 20:00. Для голосования необходимо предъявить паспорт.Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!