"Единая Россия" наградила победителей Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив

Число заявок в этом году превысило 2300, а участие в голосовании за лучшие проекты приняли более 300 тыс. человек.

Победителями конкурса, организованного сторонниками "Единой России", стали 93 проекта — федерального, регионального и местного уровней.

"В этом году масштаб конкурса заметно вырос — мы увеличили число победителей почти в девять раз. Каждый из победителей получит всестороннюю партийную поддержку. Все участники конкурса — неравнодушные люди, которые занимаются очень разными востребованными делами: помощь ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, развивают спорт, волонтерские и патриотические направления, много заявок по направлению сохранения исторической памяти. По всем мы продолжим совместную работу", — сказал на церемонии награждения секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он напомнил, что сторонники — это институт, созданный "Единой Россией" для открытого диалога с гражданским обществом и работы с некоммерческим сектором.

"Президент России неоднократно подчеркивал важность поддержки НКО. Поэтому "Единая Россия" и сторонники помогают гражданам воплотить свои идеи через некоммерческий сектор. В народной программе этой теме отведен отдельный раздел. Реализуя инициативы из него, мы за последние несколько лет приняли важные законы для развития некоммерческих организаций. Они касаются как новых форм поддержки, так и увеличения уже действующих грантов и субсидий", — подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко добавила, что полуфиналистов определяли по итогам народного голосования на сайте сторонников. С ними работали 108 экспертов, которые помогали в оформлении заявок на конкурс Фонда президентских грантов.

"Многие из заявок выиграли и уже получили финансирование на реализацию своих идей", — рассказала она.

По словам Ольги Занко, большое количество заявок поступило по направлению сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

"Много проектов связано со специальной военной операцией. А это еще раз подтверждает, что наше гражданское общество очень глубоко погружено в вопросы помощи участникам СВО и достижения нашей общей победы", — отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России".

Каждому победителю предоставят наставника из числа членов и сторонников "Единой России", в том числе, и депутатов Госдумы, и окажут информационную поддержку. А авторам заявок, которые вошли в список победителей конкурса гражданских инициатив, но не получили поддержку от Фонда президентских грантов, "Единая Россия" поможет воплотить идеи в жизнь, отдельно подчеркнула председатель Центрального совета сторонников "Единой России".

Среди победителей — такие проекты, как "Интерактивный лекторий "Фронтовая собака", "Доступная правовая помощь: чат-бот СВОправо", "Школа тренеров: Биатлон в школу, Биатлон ГТО, Биатлон в колледж, Аква-Биатлон", "Народный фотоальбом: Рязань в лицах и событиях (1941-1945) — связь поколений", "Сила семьи" и другие.

Тематика представленных на конкурс проектов, как и проектов-победителей, очень разнообразна — от сохранения исторической памяти до поддержки участников СВО, и при этом актуальна, подчеркнул в завершении встречи секретарь Генсовета.

"В целом вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей — очень важны, всей страной занимаемся их решением. Президент подчеркивает, что мы должны максимально позаботиться о наших ребятах. Каждый делает это в силу своих возможностей: кто-то гуманитарную помощь собирает, кто-то ее доставляет в зону СВО, кто-то — оказывает юридическую и психологическую помощь. Например, идея создания чат-бота для участников специальной военной операции — востребована в том числе потому, что туда можно будет обратиться 24 на 7. Что касается масштабирования проекта, мы в этом поможем, подключим наши региональные исполнительные комитеты", — заверил Владимир Якушев.

Он также отметил важность проектов НКО по поддержке семей с детьми, в том числе, с особенностями развития, образовательных и волонтерских проектов, инициатив по сохранению исторической памяти.

"Они необходимы. Последние события, жесткие санкции, проведение специальной военной операции заставили всех нас внимательнее относиться к нашей истории, исторической правде. Принципиально важно до наших детей, внуков ее донести. Эта работа должна быть постоянной и системной", — заключил Владимир Якушев.

Проекты самарских НКО тоже приняли участие в конкурсе. Лучшей местной инициативой от региона стал проект "Королева элегантного возраста", который подготовила автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Южного округа" из Большечерниговского района.

С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке.