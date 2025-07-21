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Жители региона приняли участие в диктанте "Единой России" о секретах развивающих игрушек

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 2 тыс. жителей региона приняли участие в диктанте "Единой России" о секретах развивающих игрушек.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Фаворитом среди дошкольных образовательных организаций региона  стал детский сад № 210 "Ладушки"  из Тольятти.

Самарская область стала одним из лидеров тестирования в стране: количество родителей, принявших участие в тестировании — 2196 человек, а детский сад № 210 "Ладушки" из Тольятти стал победителем познавательного диктанта "Секреты развивающих игрушек: проверь себя!"

На площадке ГД РФ в режиме ВКС координатор федерального проекта "Крепкая семья" ВПП "Единая Россия" Татьяна Буцкая вручила представителям Самары  сертификат за лидерство по итогам проведения диктанта по ранней помощи. Представитель образовательного учреждения получит свой приз от координатора партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, сенатора Марины Сидухиной.

"Этот сертификат я с большой радостью передам руководству детского сада № 210 "Ладушки" в Тольятти — многофункционального дошкольного образовательного учреждения с более чем 17 группами и около 1170 воспитанниками", — сообщила Марина Геннадьевна.

"Благодаря слаженной работе команды и поддержке родителей, коллективу удается добиваться высоких результатов в разнообразных направлениях, вот и познавательный диктант "Секреты развивающих игрушек" дал нам еще одну такую возможность", — рассказала заведующая детским садом Ольга Андрианова,

"Особая благодарность Татьяне Викторовне Буцкой за высокую оценку работы региональной команды проекта "Крепкая семья" Самарской области. Слаженная командная работа в действии", — отметила координатор партпроекта "Крекая семья" в Самарской области Марина Сидухина.

Сертификаты на получение учебно-методического комплекта "Дары Фребеля", а также на бесплатное участие в обучающих практикумах от экспертов Ассоциации Фребель-педагогов: "Интеграция комплектов УМК "Дары Фребеля" в образовательную программу детского сада" и "Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОО: как правильно выбирать игрушки" предоставлены  Ассоциацией Фребель-педагогов при поддержке федерального проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия".

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