Молодежный форум "иВолга" в Самаре: патриотизм, образование и сохранение исторической памяти

С 24 по 29 июля в Самаре прошел молодежный форум "Иволга", объединивший более 1 600 молодых людей от 14 до 35 лет из 80 регионов страны и стал пространством, где молодежь осмысляет ценности гражданственности и любви к Родине.

Основной темой Форума в этом году стало сохранение исторической памяти, а главной методикой — сюжетная игра, в рамках которой ребята изучали судьбы выдающихся россиян и проходили образовательные модули по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". За выполнение заданий участники получали игровые жетоны — фрагменты QR-кода, собрав который можно было перейти на платформу с коллективной мечтой молодежи ПФО.

Глава региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии закрытия XIII Молодежного форума ПФО "иВолга". Он пообщался с участниками и организаторами форума, посетил шатры делегаций Пензенской и Кировской областей, Республик Татарстан и Марий Эл. Также встретился с ребятами из Самарской области, с которыми обсудил важные вопросы развития региона.

Также губернатор обратился со сцены к участникам и организаторам фестиваля. Он отметил: Общество "Знание" и "Движение первых" объединяет то, что их учредил и поддержал Президент России. И системная поддержка главы государства позволяет сказать, что у каждого молодого человека, который хочет отличиться в спорте, творчестве или проявить любой свой талант, в нашей стране есть огромное количество возможностей для развития.

"Мы не просто так говорим, что вы наше будущее и мы вами гордимся. Здесь сегодня в Самарской области собрались самые талантливые, самые ответственные люди, которые уже в своем пусть небольшом, но серьезном возрасте смогли успеть и в учебе, и в общественной деятельности. Давайте будем соответствовать примеру нашего лидера, нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Всегда будем добиваться своих целей, всегда будем не уходить от проблем, а решать их. Идти вперед, бороться до конца и побеждать. У нас великая страна. У вас есть все возможности, чтобы стать лучшими из лучших. И то, что вы сюда приехали, уже говорит о том, что вы лучшие. Вы проделали этот путь, стали командой, друзьями, семьей. Идите вперед вместе. Спасибо большое, что вы у нас есть. Гордимся вами", — сказал губернатор.

Председатель Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Демидов принял участие в смене "Управление" молодежного форума. Он выступил в рамках смены "Управление" на интерактивном лектории "Управление по-русски". Лидер МГЕР рассказал о федеральном образовательном проекте "ПолитЗавод", о гуманитарной миссии "Единой России" и о героях молодогвардейцах — участниках специальной военной операции. Также Антон пригласил участников форума принять участие в гуманитарной миссии.

Председатель МГЕР познакомился с интерактивной выставкой, посвященной участникам СВО, где каждый участник может послушать историю героя от первого лица. Среди представленных историй героев — истории координатора МГЕР в ПФО Андрея Шакулова и руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии" в Саратовской области Сергея Драгунова.

Напомним, что на Молодежном форуме Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы, реализованного в рамках национального проекта "Молодежь и дети", особое внимание было уделено теме патриотизма, исторической памяти и уважения к подвигу предков. На площадке "Быть Первым!" участники сдавали нормы ГТО и играли в "Зарницу 2.0", на "Быть вместе!" — плели маскировочные сети для военных, а на "Быть с Россией!" — обсуждали историю страны в викторинах и дискуссиях. В Патриотическом павильоне работала выставка о трудовом подвиге регионов в годы Великой Отечественной войны и героях СВО, а на главной аллее — экспозиция "Защитники Отечества" о кавалерах высоких государственных наград.

Важным событием стало открытие арт-объекта, посвященного детям — жертвам войны в Донбассе. Кульминацией форума стал Патриотический фестиваль с концертом, где прозвучали песни о любви к Родине.