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Партии Власть и политика

При поддержке "Единой России" стартовала национальная премия "Человек труда"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок проходит с 15 июля по 15 августа. Премию организуют партпроект "Выбирай свое" и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

"Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлеченность молодежи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду "у станка" - один из вызовов нашего времени и приоритетная задача "Единой России". Цель премии "Человек труда" - сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны", - прокомментировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Подать заявки можно по шести номинациям:

- номинация "Технологический лидер" - для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения;

- номинация "Лучший наставник" - для кандидатов, внесших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала;

- номинация "Молодой специалист" - для кандидатов, относящихся к категории молодых (от 18 до 35 лет) работников, достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту;

- номинация "Семейные трудовые династии" - для кандидатов представителей семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семьи, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет;

- номинация "Совет ветеранов" - для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внесших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта;

- номинация "Трудовое патриотическое воспитание" - для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодежи, взрастившие граждан, для которых любовь к отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.

Награждение победителей регионального этапа премии "Человек труда" состоится 27 августа на XII Международном форуме технологического развития "ТЕХНОПРОМ-2025".

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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