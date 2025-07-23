"Единая Россия" подвела итоги работы фракции в весеннюю сессию Госдумы

Партия законодательно обеспечила исполнение послания президента и финансирование всех положений народной программы.

Особое внимание в период весенней сессии фракция "Единой России" уделила поддержке участников СВО и членов их семей, семей с детьми, а также регулированию миграционной сферы, защите граждан от кибермошенничества и поддержке малого и среднего предпринимательства.

"По основным направлениям законодательных инициатив планы, которые партия ставила перед собой, были исполнены. Растет количество законопроектов, которые на сегодняшний день консолидированно вносятся и сенаторами, и депутатами Госдумы, представляющими "Единую Россию". В том числе, растет количество законопроектов, которые касаются поддержки участников СВО, и количество их инициаторов", — отметил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, подводя итоги работы весенней сессии Госдумы.

По его словам, это говорит о консолидированной позиции членов "Единой России" по этому вопросу.

"Направление поддержки участников СВО, членов их семей сегодня в рамках работы и фракции в Госдуме, и сенаторов, представляющих партию в Совете Федерации, является одним из основных направлений", — подчеркнул Владимир Якушев.

Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что одной из важных инициатив в поддержку участников СВО стало расширение круга лиц, имеющих право на получение статуса "ветеран боевых действий".

"Этот статус мы распространили на граждан, защищающих приграничные районы страны. Также право на статус ветерана боевых действий получили военнослужащие подразделений МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий", — пояснил он.

Кроме того, приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство, а также расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи.

"Совсем недавно был принят закон, который позволяет супругам погибших участников СВО сохранить за собой право на пользование транспортным средством. Естественно, это и расширение возможностей в сфере образования, переобучения, получения новой профессии, расширение трудовых гарантий", — отметил Дмитрий Вяткин.

Еще порядка 10 законопроектов в части поддержки участников СВО и их близких "Единая Россия" рассмотрит в осеннюю сессию Госдумы.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков остановился на других социально значимых законах "Единой России".

"Одна из важных тем связана с регулированием миграции, и прежде всего с пресечением нелегальной миграции. Конечно, в центре нашего внимания всегда находится поддержка материнства и детства. Прежде всего, это продление действия материнского капитала до 31 декабря 2030 г., и увеличение с 50 тыс. до 1 млн размера необлагаемых налогом на доходы физических лиц выплат матерям, которые родили ребенка. Важно, что был повышен размер пособий по беременности и родом для студентов вузов и колледжей. Дополнительно была проиндексирована военная пенсия — с 1 января 2025 г. до уровня инфляции за прошедший год. Ряд законов был принят, направленных на защиту людей от кибермошенничества, тема которая многих волнует. Был установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг, что тоже касается очень многих наших граждан. Несколько законов приняли по вопросу кредитных каникул. А в осеннюю сессию мы рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребенка", — рассказал он.

Большая работа была проведена по совершенствованию среднего профессионального образования и обучению в вузах, подчеркнул Александр Жуков.

"Это и правительственные часы, которые были проведены на эту тему, и целый ряд важнейших законов. Например, закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования", — добавил он.

Также были приняты поправки в закон "О бюджете".

"В этих поправках объем расходов был увеличен более чем на 800 млрд руб., в том числе на реализацию национальных проектов — более 100 млрд рублей. Еще из экономических законов я бы отметил принятый вчера закон о платформенной экономике. Новая абсолютно сфера регулирования, очень непростой закон, но чрезвычайно важный. А также принятый совсем недавно в исполнении поручения президента закон об ускорении процессов диавшеризации российской экономики, упрощения порядка возврата активов из недружественных стран. И о законе об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", — пояснил Александр Жуков.

Завершилась весенне-летняя сессия и для депутатов Самарской Губернской Думы. Итоги первого полугодия работы подвела руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева: "Было принято 8 законов, из них 3 инициированы губернатором Самарской области. Пять проектов федеральных законов направлено на заключение в правительство РФ, Верховный Суд РФ, Совет законодателей. В Госдуму РФ в качестве законодательной инициативы внесен проект федерального закона".

"Особое внимание было уделено подготовке регионального закона № 58-ГД "Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Самарской области". Законом предопределено, что работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, обязан определить 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников для трудоустройства граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, по окончанию действия контрактов, принимавших в соответствии с решениями органов госвласти ДНР, ЛНР с 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также воинских формирований, начиная с 11 мая 2014 года. Закон принят Самарской Губернской Думой и начнет действовать с 1 сентября текущего года", — пояснила руководитель думской фракции единороссов в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева.