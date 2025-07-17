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В Самаре состоится первый Фестиваль партийных проектов

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 июля, в самарском Струковском саду с 14:00 до 18:00 пройдет первый Фестиваль партийных проектов "Единой России", призванный ярко и наглядно предъявить жителям реальные достижения партийных инициатив в регионе. Это будет праздник с пользой, насыщенный событиями, интерактивом и позитивом для всей семьи.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Фестиваль станет иллюстрацией результатов работы федеральных партийных проектов на территории Самарской области. Гости смогут увидеть, как воплощаются в жизнь важные социальные, экономические и инфраструктурные инициативы, приносящие пользу жителям.

Главное - впечатления и польза для каждого, уверены организаторы фестиваля. На 10 тематических площадках можно будет окунуться в мир технологий и творчества: от высоких технологий и VR-реальности до народных ремесел. Для детей - настоящие еноты, аквагрим, ростовые куклы и сахарная вата.

Гости фестиваля смогут "прокачать" полезные знания и навыки. Кроме того, жителеям региона предоставится возможность узнать о важных проектах и их достижениях, которые реализуются на территории губернии, записаться в волонтеры гуманитарной миссии или общественные контролеры.

Вход свободный.

"Этот фестиваль - наш подарок жителям области и лучший способ показать, что партийные проекты - это не абстрактные понятия, а конкретные дела, которые меняют жизнь к лучшему прямо здесь и сейчас, - подчеркивает представитель Самарского регионального отделения "Единой России". - Мы создали настоящий праздник, где каждый сможет не только узнать о наших достижениях, но и стать их частью, весело и с пользой провести время всей семьей. Ждем всех в Струковском саду!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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