В Самаре состоится первый Фестиваль партийных проектов

В пятницу, 18 июля, в самарском Струковском саду с 14:00 до 18:00 пройдет первый Фестиваль партийных проектов "Единой России", призванный ярко и наглядно предъявить жителям реальные достижения партийных инициатив в регионе. Это будет праздник с пользой, насыщенный событиями, интерактивом и позитивом для всей семьи.

Фестиваль станет иллюстрацией результатов работы федеральных партийных проектов на территории Самарской области. Гости смогут увидеть, как воплощаются в жизнь важные социальные, экономические и инфраструктурные инициативы, приносящие пользу жителям.

Главное - впечатления и польза для каждого, уверены организаторы фестиваля. На 10 тематических площадках можно будет окунуться в мир технологий и творчества: от высоких технологий и VR-реальности до народных ремесел. Для детей - настоящие еноты, аквагрим, ростовые куклы и сахарная вата.

Гости фестиваля смогут "прокачать" полезные знания и навыки. Кроме того, жителеям региона предоставится возможность узнать о важных проектах и их достижениях, которые реализуются на территории губернии, записаться в волонтеры гуманитарной миссии или общественные контролеры.

Вход свободный.

"Этот фестиваль - наш подарок жителям области и лучший способ показать, что партийные проекты - это не абстрактные понятия, а конкретные дела, которые меняют жизнь к лучшему прямо здесь и сейчас, - подчеркивает представитель Самарского регионального отделения "Единой России". - Мы создали настоящий праздник, где каждый сможет не только узнать о наших достижениях, но и стать их частью, весело и с пользой провести время всей семьей. Ждем всех в Струковском саду!"