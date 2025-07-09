В День семьи, любви и верности в Самаре чествовали многодетных

Во вторник, 8 июля, на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" собрали тех, для кого большая семья — счастье. Тепло пообщалась, вручила подарки и поздравила супружеские пары и мам, которые продолжают воспитывать своих детей после потери мужей, Марина Сидухина, заместитель Секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия", координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, член Совета Федерации ФС РФ.

"Я точно знаю, что в семьях, которые здесь, в этом зале, есть и любовь, и верность, и доверие, и взаимопонимание. Потому что невозможно без этих всех качеств воспитывать детей и жить в многодетной семье. Мы с вами разного возраста, у нас разные специальности, но у нас у всех одна единственная общая профессия: мы — родители", — напомнила Марина Сидухина.

Кроме того, многодетные и приёмные семьи поздравили партнёры и друзья Штаба из сообщества "ВМЕСТЕ" и областного объединения многодетных семей.

"Семья — это про поддержку, доверие и безусловную любовь. И еще это про принятие, когда тебя любят таким, какой ты есть. И если наши домашние нас критикуют, то только для того, чтобы мы стали лучше. Это и есть настоящая семья", — уверены участники мероприятия.

День семьи провели с радостью и пользой: 16 многодетных семей получили благодарственные письма и сладкие подарки, а для ребят организовали творческий мастер-класс.

Вместе с мастером народных художественных ремёсел и промыслов Ириной Филатовой постаралась сделать весёлым и полезным. Пока родители решали с психологом Анастасией Горбушиной семейные ребусы, в детских руках родился подарок — оберег на счастье и долгую жизнь большой семьи.

Напомним, что поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы Единой России.